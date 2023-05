Prabilus merginai apie siaubą „Rammstein“ vakarėlyje – policija praneša, kad buvo kviesti pareigūnai, medikai

Naujienų portalui tv3.lt Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja patvirtino, kad Shelby Lynn gegužės 23 dieną kreipėsi tiek į medikus, tiek į policiją.

„Registre buvo pranešimas, gegužės 23 dieną, apie 13 val. 36 min. buvo gautas pranešimas, kad viešbučio gyventoja, tai čia iš viešbučio buvo pranešimas, teigia, kad vakarykščiame „Rammstein“ koncerto metu, kažkas į gėrimą įmaišė narkotinių medžiagų ir bandė išprievartauti.

Informacija buvo perduota medikams ir policijai. Policijos pareigūnams atvykus viešbutyje jau buvo medikai, apžiūrėjo merginą, suteikė jai medicininę pagalbą, mergina nurodė įvykio aplinkybes, bendraudama su pareigūnais pretenzijų kažkam neturėjo todėl pareiškimo nerašė.

Nurodė, kad išskrenda iš Lietuvos jau rytoj. Ši informacija buvo perduota Vilniaus miesto trečiajam policijos komisariatui informacijos patikslinimui. Nes šiuo metu, kaip suprantu, nukentėjusi mergina bendradarbiauja su pareigūnais tikslinant įvykio aplinkybes“, – sako J. Samorokovskaja.

Pirmoji apie tai, kas vyko uždarame vakarėlyje prabilo iš užsienio specialiai dėl koncerto į Vilnių atvykusi Shelby Lynn. Mergina dalinosi apie tai instagrame. Teigė, kad į ją kreipėsi ir daugiau merginų, kurios papasakojo turėjusios panašią patirtį su „Rammstein“ grupės nariais. Išgirdę tokius kaltinimus patys „Rammstein“ juos kategoriškai neigia.

Sekmadienį grupės nariai oficialioje tviterio paskyroje kreipėsi į savo gerbėjus: „Kalbant apie internete sklindančius kaltinimus po koncerto Vilniuje, galime atmesti juos ir pasakyti, kad tai, kas teigiama, neįvyko mūsų aplinkoje. Apie jokius oficialius tyrimus šiuo klausimu nežinome.“

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Shelby Lynn ir norėjo išgirsti daugiau informacijos. Mergina atrašė, kad šiuo metu kol kas nenorėtų daugiau komentuoti ir kol kas susilaikys nuo platesnių komentarų.

Socialiniuose tinkluose po „Rammstein“ koncerto Vilniuje sparčiai išplito žinutės, video ir nuotraukos. Shelby Lynn dalinosi savo liudijimais, kas vyko uždarame vakarėlyje prieš ir po koncerto.

Pasak jos, merginą apsvaigino, užpuolė ir pasikėsino išprievartauti. Ji atvyko kaip kaip grupės gerbėja stebėti koncerto, o ją atsirinko į vakarėlį dar prieš koncertą.

„Aš esu mergina, kuri buvo apnuodyta „Rammstein“ koncerte. Parašysiu ilgą įrašą su visomis nuotraukomis/vaizdo įrašais, kuriuos turiu. Vaizdo įrašais, kuriuose esu aiškiai apkvaišusi. Duokit man apie valandą viskam gražiai ir rišliai surikiuoti, kad tai nebūtų tiesiog padrikas nuotraukų/vaizdo įrašų/informacijos suvertimas.

Aleena Makeeva mane pakvietė į priekinę eilę. Praeitą savaitę per „Instagram“ parašiau jai žinutę, klausdama, kaip galėčiau patekti į vakarėlį po koncerto, ir kad labai norėčiau, kad mane apsvarstytų dėl dalyvavimo. Ji pasiteiravo mano amžiaus ir kilmės, ir kuomet tai patvirtinau, ji atsiuntė man nuorodą į WhatsApp grupę“, – savo „Twitter“ paskyroje prisiminimais dalinosi mergina.

Mergina savo socialiniuose tinkluose pranešė, kaip viskas atrodė. Anot jos, dar prieš vakarėlį viskas buvo kiek įtartina.

„Visų merginų buvo paprašyta atsiųsti po selfį, prirašant „Noriu į vakarėlį prieš koncertą“ arba „Noriu į vakarėlį po koncerto,“ arba abu. Parašiau „Noriu į vakarėlį po koncerto.“ Vis tiek dalyvavau tiek vakarėlyje prieš, tiek po. Atėjo 2023-05-22, ir visos merginos kartu su 1 vaikinu, kuris buvo vienos merginos +1, buvo Joe nuvestos bendroje grupėje.

Pakeliui į renginio vietą stabtelėjome, ir Joe paprašė visų išsirikiuoti eile, petys į petį. Aš maniau, kad jis skaičiuoja dalyves. Tačiau vietoj to jis ėmė eiti palei eilę, filmuodamas, ir prisiartindamas prie specifinių merginų. Maždaug 4 iš viso, įskaitant mane.

Jis priartino kamerą prie vienos merginos veido, tuomet atėjo prie manęs ir filmavo mane nejaukiai ilgą laiką. Iš pradžių sakiau „Labaaaaas! Oooo „Rammstein“ ar kažką panašaus. Tikėjausi, kad jis eis toliau, tačiau jis laikė kamerą prie pat mano veido įtartinai ilgą laiką.

Mes einame toliau, ir prieiname prie koncerto vietos. Mūsų paprašė palaukti, ir tuomet Joe grįžo, sakydamas „Gerai! Kas iš jūsų niekada nematė „Rammstein“ arba nebuvot šito patyrę anksčiau?“ Aš pakėliau savo ranką, kaip ir kelios kitos merginos. Jis tuomet atrinko mus eiti į vakarėlį prieš koncertą, kartu su keliomis kitomis merginomis.

Pakeliui jis sakė: „Klausiau, ar niekas iš jūsų anksčiau nėra buvę dėl to, kad turime ribotą vietų skaičių, ir kadangi tai yra proga, pasitaikanti tik kartą gyvenime, ir norėjau, kad visos gautų galimybę.” Dabar galvojant manau, kad to buvo klausta tikriausiai dėl to, kad mes nežinotume apie tai, kas mūsų laukia“, – rašė ji.

Mergina teigia, kad jų paprašė palikti telefonus

Į Lietuvą dėl koncerto atvykusi mergina išklojo visą pilną istoriją. Ji teigia, kad tą vakarą, tame vakarėlyje vartojo alkoholį, tačiau jo poveikis buvo kur kas stipresnis nei įprastai.

„Tuomet ateiname į vakarėlio prieš koncertą kambarį. Mūsų paprašo palikti telefonus ant stalo, jie kambaryje draudžiami. Joe tuomet ateina po kurio laiko ir sako „gerai, merginos, jūsų darbas iš esmės yra užsikurti ir gerti, mes norime geros energijos.“

„Joe tuomet ateina po kurio laiko ir sako „gerai, merginos, jūsų darbas iš esmės yra užsikurti ir gerti, mes norime geros energijos“, – skelbė mergina.

Aš pasakiau „Aš esu ta mergina! Aš airė, aš užkuriu vakarėlius,“ turėdama omeny, kad esu pakankamai pasitikinti savimi, kad dainuočiau, šokčiau ir gerčiau, ypač per „Rammstein“, nes dievinu jų muziką.

Jis vėl išeina. Aš iš viso išgeriu 2 gėrimus. Yra didelis šaldytuvas, iki kraštų pripildytas daugiausia Prosecco. Šiek tiek saliamio ir energinių gėrimų. Taip pat ant stalo yra degtinės butelių. Aš įsipilu sau mažą kiekį degtinės/Red Bull. O po to – Prosecco. Man tai yra niekis, nesu nė kiek apsvaigusi.

Mes merginos kurį laiką šnekučiuojamės, tuomet duryse atsiranda Joe, ir pamoja man ranka, kviesdamas ateiti. Aš buvau įsitikinusi, kad kažkas yra blogai, kad galbūt aš pažeidžiau dress kodą, nes nesu apsirengusi spalvingai. Aš išėjau iš kambario ir paklausiau: „Ar viskas gerai?“

Sako „Ne, nieko blogo, aš tiesiog norėjau su tavimi pasikalbėti, nes tavo anglų kalba yra geriausia.“ Aš sakau „A, tuomet viskas gerai. Kas atsitiko?“ Joe Letz sako „Till norėtų su tavimi susitikti.“ IŠ KARTO aš atsakau „Kodėl? Kodėl mane? Ar tai sekso reikalas?” Joe atsako „NE, NE, visiškai nieko panašaus! Til yra tobulas džentelmenas.“ Aš sakau: „Sakykit man tiesą. Prašau. Ar tai dėl sekso, ir ar jis iš tikrųjų agresyvus?“ Vėl, jis sako, „Ne, nieko panašaus, visa tai tik dėl 5 minučių pabuvimo kartu po scena per DJ pertrauką.” Aš vėl jo klausiu, „Bet kodėl mane?“ Jis man nieko neatsakė.

Aš sutinku, nes jis atrodė nuoširdžiai, sakydamas, jog nebus jokio sekso. Joe sako: „Tik nesakyk kitoms merginoms,“ ir po šio pokalbio manęs ėmė prašyti kalbėti tyliau. Po to grįžtu į kambarį ir šneku su merginomis dar kurį laiką.

Viena mergina manęs paklausė, kodėl buvau pakviesta išeiti, ir aš jai viską papasakojau, o ji sako: „mergaite, ne, prašau, neik pas jį, jis nori sekso, aš čia net neturėčiau būti, nes patekau uždengdama savo šeštadieniui skirtą apyrankę.“ Aš atsakiau „Aš noriu atsisakyti visko atsisakyti, ar jau per vėlu? Per koncertą, prašau, neleiskit man niekur eiti.“

Aš sakiau „Prašau, prašau, kad ir ką sakyčiau, neleiskit man niekur eiti“, ir ji sutiko. Po to į kambarį ateina Till ir paprašo visų merginų išgerti po tekilos šotą, ir mes visi sutinkame. Jis įpila jos iš butelio, ir tuomet sudaužo apie 4-5 viskio taures, ir paprašo 2 merginų taip pat sudaužyti savąsias“, – pasakojo mergina.

Mergina pasakojo, kad jos draugės ja pasirūpino, iškvietė ir medikų pagalbą. Anot jos, pasidariusi testą dėl kvaišalų organizme – sulaukė neigiamo atsakymo.

„Policija ir greitosios pagalbos komanda atvyktų į mano viešbučio kambarį, nes aš esu per daug prastoje būsenoje, kad kur nors pati eičiau. Greitosios pagalbos darbuotojai atvyksta pirmi ir mane patikrina, sakydami, kad tik policija gali atlikti tyrimą dėl kvaišalų. Policijos aš laukiu maždaug valandą, ir kai jie atvyksta, jie sako, kad neturi jokių testų su savimi, ir kad galime nusipirkti jų iš vietinės vaistinės. Mano draugė nueina ir jų nuperka. Aš pasidarau testą, bet negaunu jokio rezultato, galbūt dėl to, kad per vėlu, nesusekama.

Tai nuvylė, bet geriau buvo pabandyti, nei iš viso nieko nedaryti. Merginos paliko mano kambarį apie 20 val., kuomet aš taip smarkiai nebedrebėjau, ir leido man ilsėtis. Jos nenorėjo manęs palikti, bet aš sakiau, jog susisiekiau su savo mama, seserimi, visais, ir juos nuolat informuoju“, – pridūrė ji.

Organizatoriai: nedelsdami susisiekėme su grupės vadyba

„Live Nation Lietuva“ vadovas Aleksandras Karablikovas sako esąs sukrėstas pastarųjų dienų įvykių, jis teigia susisiekęs su grupės vadyba, tačiau jų atsakymas į socialiniuose tinkluose paplitusias istorijas buvo neigiamas.

„Pamatėme šiuos įrašus soc. tinkluose praėjus kelioms dienom po koncerto. Mums sunku patikėti, nes matėme aukščiausio lygio profesionalus (tiek patys atlikėjai tiek ir visa jų didžiulė komanda), kurie maksimaliai orientuoti į rezultatą, renginio kokybę. Šiai dienai „Rammstein“ – viena populiariausių koncertuojančių grupių pasaulyje ir mums šie įrašai visiškai nesutampa su šių profesionalų vertybėmis.

Nedelsdami susisiekėme su grupės vadyba – supažindinome su soc. tinklų įrašais ir pateikėme vienintelį savo klausimą – „Ar tai gali būti tiesa?“.

Jų atsakymas, be jokios abejonės, buvo neigiamas.

„Per beveik 30 grupės istorijos metų tokių atvejų nebuvo ir griežtos vidinės grupės ir administracijos taisyklės tiesiog neleistų, kad tai net ir teoriniame lygmenyje būtų įmanoma“, – komentavo A. Karablikovas.