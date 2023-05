Apsilankęs „Rammstein“ koncerte Miroslavas išėjo įsiutęs: „Kodėl niekas į tai nežiūri?“

Su naujienų portalu tv3.lt susisiekęs vyras pasakojo, kad pats nėra didelis „Rammstein“ fanatas, žino kelias dainas, tačiau su žmona nusprendė apsilankyti tokio tipo koncerte – tai buvo nauja patirtis.

Miroslavas dar prieš koncertą internete pasižiūrėjo vaizdo įrašų iš grupės koncertų, tad žinojo, kad laukia įspūdingas šou su pirotechnika, ugnimi ir daugybe šviesų. Vertindamas patį šou, jis sako likęs nustebintas.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai atėjome į koncertą, kai prasidėjo visi spec. efektai, pranoko visus mano lūkesčius. Iš pradžių spec. efektai buvo mažesni, po to didėjančia chronologija augo. Iš pradžių jie degino, po to sprogdino, po to švietė, o po to ir degino, ir sprogdino, ir švietė“, – įspūdžiais dalijosi jis.

REKLAMA

Ekologija – tik kalbos?

Neišdildomus įspūdžius paliko koncerto išpildymas – kaip pats sako, nebuvo nė vienos laisvos vietos scenoje, kurioje nešviestų lemputės ar prožektoriai, pylėsi ugnys, fejerverkai ir kiti specialieji efektai.

Nors pažiūrėti tikrai buvo į ką, vienas dalykas nuvylė – garsiai kalbama apie ekologiją, biologinės įvairovės išsaugojimą, tačiau koncerto metu pirotechnika buvo naudojama nesustabdomai, pylėsi dūmai, nors aplink – gražūs ir unikalūs Vingio parko miškai.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai žmonės kalba apie ekologiją, apie taršą, pažiūrėjus į koncertą man pasidarė keista, kodėl taip yra, kodėl niekas į tai nežiūri? Gal čia pinigai, nežinau.

Jeigu būtų ne miškas aplink, o tarkim, tai būtų miestas arba kokia nors urbanistinė zona, kad nebūtų medžių, gyvūnų, visokių paukščių, viskas būtų kitaip. Juk visi kalba, kad negalima žolės pjauti, nes ten gyvena įvairūs vabzdžiai, paukščiai bijo fejerverkų“, – nusivylimo neslėpė pašnekovas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasirodžius įspūdingoms ugnims, pasipildavo ir dūmai: „Kai pradėjo deginti, tiek dūmų buvo juodų, kad mano žmona sakė: „Taršos mokestį mokame už automobilį, o čia 10 tonų kuro sudegino per vieną minutę“.

Baiminasi dėl Vingio parko likimo

Paklaustas, ar, jo manymu, buvo galima apsieiti be didžiulio pirotechnikos šou, vyras atvirauja – vargu, nes „Rammstein“ būtent ir garsėja įspūdingais pasirodymais. Tačiau buvo galima rasti kitų sprendimų, pavyzdžiui, koncertui pasirinkti kitą vietą.

REKLAMA

„Kokia nors sena gamykla būtų tinkama vieta. Bet tikrai ne miško apsuptyje... Arba tada nekalbėtų apie gamtą ir ekologiją ir darytų tokius koncertus, arba, jeigu daro, turėtų būti kažkaip subalansuota viskas.

Kažkur perskaičiau, kad praeitą kartą, kai jie koncertavo Kaune, buvo sudeginta 5 tonos dyzelinio kuro. Man atrodo, kad šįkart jie daugiau sudegino“, – svarstė Miroslavas.

Nei prieš koncertus, nei prieš tokius šou vyras sako neturintis nieko prieš, bet liūdniausia, kad niokojama gamta ne tik dėl pirotechnikos, bet ir dėl koncerto žiūrovų elgesio:

REKLAMA

„Tualetų buvo daug, bet ne visi ėjo į tuos tualetus. Tamsu, kur kas norėjo, ten ir darė gamtinius reikalus. Juk čia parkas. Dabar, jeigu šiandien nueitumėte, nežinau, ar būtų smagu jame pasivaikščioti.

Vingio parkas tikrai nuostabi vieta, jeigu mes taip elgsimės, nežinau, ar po kažkiek metų jis išliks toks unikalus.“

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į koncerto organizatorių „Live Nation“ dėl komentaro. Jį gavę, straipsnį papildysime.