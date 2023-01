Policija pateikė pagrindines versijas: štai dėl ko galėjo sprogti dujotiekis

„Pagrindinė versija, kad sprogimas įvyko dėl techninių priežasčių. Yra versija, kad kažkoks sunkiasvoris automobilis ten važinėjo ir jis bevažinėdamas pažeidė tą gruntą“, – BNS šeštadienį teigė jis.

Pasak policijos atstovo, pareigūnai apžiūrėjo įvykio vietą, surinko pirminius duomenis, atliko pirmines įvykio liudytojų apklausas, renkama kita medžiaga.

R. Matonis dar karta patvirtino, kad vertindami pirminius duomenis pareigūnai atmeta galimą diversiją.

Policija anksčiau šeštadienį informavo pradėjusi ikiteisminį tyrimą aiškinantis, ar tinkamai buvo atliekami dujotiekio priežiūros, remonto darbai,

Tuo metu Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Jukniūtė BNS teigė, kad dar anksti kelti versijas dėl galimos sunkiasvorės technikos įtakos, tačiau į tai dar atsakys ekspertai.

„Kol kas nereikėtų spekuliuoti spėjimais apie sunkiasvorę techniką. Laukiame ekspertų išvadų, ar sprogimą galėjo lemti mechaninis poveikis, ar jis buvo, ar ne“, – sakė Panevėžio policijos atstovė.

Apie sprogimą ir kilusį gaisrą Pasvalio rajone, Vienkiemių kaime, policijai pranešta penktadienį, apie 17 val., informuota, kad dujotiekis po sprogimo degė atvira liepsna, siekiančia 50 metrų aukštį. Gaisras lokalizuotas, užsukus dujotiekio sklendes, per keturias valandas ugnis užgeso išdegus dujoms.

Per įvykį žmonės nenukentėjo, tačiau laikinai buvo evakuota apie 80 vietos gyventojų.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius teigė, kad sprogimas galėjo kilti dėl techninio gedimo, t.y. įtrūkusios dujotiekio siūlės. Anot jo, per incidentą buvo pažeistas vienas iš dviejų lygiagrečių dujotiekių, jungiančių Lietuvą su Latvija, juo taip pat dujomis aprūpinamas Pasvalio rajonas bei kiti šiaurės Lietuvos regiono vartotojai. Dėl sprogimo dujų tiekimas buvo sustabdytas porai valandų, vėliau jis atkurtas.

Kiek anksčiau socialiniame tinkle Latvijos politikas Artis Pabriks teigė, kad, jo manymu, tai galėjo būti ir Rusijos diversija, kurią policijos pareigūnai atmeta.

„Rugsėjo 26 d. sprogo „Nord Stream“ dujotiekis Baltijos jūroje, sausio 13 d. – dujotiekis ES ir NATO valstybėje narėje – Lietuvoje. Pirmasis įvykis susijęs su Rusija, nors dar anksti patvirtinti, kad antrasis [atvejis] yra Rusijos diversija, tačiau tikimybė yra gana didelė“, – teigė jis socialiniame tinkle.

