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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pokyčius Europoje gali inicijuoti ne tik politikai: kaip tai padaryti?

2026-11-04 09:38 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-04 09:38
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Europos Sąjungos piliečiai gali tiesiogiai teikti pasiūlymus Europos Komisijai ir taip prisidėti prie europiniu mastu priimamų sprendimų. Tam skirta Europos piliečių iniciatyva, leidžianti gyventojams iškelti jiems svarbias problemas ir siekti pokyčių. Kaip ši iniciatyva veikia, kokius reikalavimus reikia įvykdyti ir kokių rezultatų jau pavyko pasiekti?

Europos Sąjungos piliečiai gali tiesiogiai teikti pasiūlymus Europos Komisijai ir taip prisidėti prie europiniu mastu priimamų sprendimų. Tam skirta Europos piliečių iniciatyva, leidžianti gyventojams iškelti jiems svarbias problemas ir siekti pokyčių. Kaip ši iniciatyva veikia, kokius reikalavimus reikia įvykdyti ir kokių rezultatų jau pavyko pasiekti?

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Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo Europos piliečių iniciatyvos ambasadorė Lietuvoje, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos vadovė, dr. Eglė Celiešienė.

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Gerbiama Egle, išties dabar lietuviai ar žino tą tokią iniciatyvą, kad tiesiogiai gali išsakyti savo nuomonę Europos Komisijai ir prisidėti prie tų sprendimų, pakeisti tuos sprendimus neišėjus iš namų?

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E. Celiešienė: Iš tikrųjų tokių tyrimų ar apklausų, kiek lietuviai žino ir nežino, nėra, tačiau dalyvaudami įvairiuose renginiuose matome, kad tas žinojimas auga. Buvom labai nustebinti, kai šiemet pavasarį „Litexpo“ vykusioje Knygų mugėje sulaukėm labai daug jaunų žmonių, kurie atėjo, klausia, dalinosi savo patirtimi, siūlė savo idėjas ar pasiūlymus apie Europos piliečių iniciatyvą.

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Tai maloniai nustebino, bet būdami Demokratiškumo ugdymo kolegijos nariais ir Europos piliečių iniciatyvos ambasadoriais, mūsų tikslas yra, kad šitą iniciatyvą žinotų kuo daugiau žmonių ir ne tik žinotų, bet ir įsijungtų.

Kas yra Europos piliečių iniciatyvos forumo platforma?

Kas tai yra ta Europos piliečių iniciatyvos forumo platforma, kaip ji veikia? Nes čia turbūt daugeliui gyventojų ir kyla toks klausimas, kas tai yra, kas šis dalykas, kuo jis svarbus.

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E. Celiešienė: Labai puikus klausimas ir, žinoma, visada rekomenduoju praktiškai išbandyti. Praktiškai išbandžius yra lengviau suprasti negu vien tiktai papasakojus. Tačiau Europos piliečių iniciatyva pati kaip yra tarpvalstybinė dalyvaujančios demokratijos priemonė.

Tai reiškia, sudaro galimybę, jeigu mes turime mintį, idėją, pasiūlymą ir norime, kad tas pasiūlymas, tą pasiūlymą įtrauktų Europos Komisija į savo darbotvarkę, tai būtent tam yra sukurta Europos piliečių iniciatyva, nustato priemones ir galimybes.

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Ir mes, būdami ambasadoriai, pasakojam, kaip tai sėkmingai padaryti. Kartu Europos piliečių iniciatyvos puslapyje yra speciali skiltis, vadinasi, forumas, kur, jeigu dar neturite tos idėjos, bet turit kelias idėjas, norit surasti bendraminčių, turite klausimą ekspertui, jums reikia daugiau informacijos, kaip viską pradėti, kaip daryti.

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Tai yra skiltis forumo, kur galima prisijungti ir gal gali tą padaryti kiekvienas žmogus, kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, prisiregistruoti ir klausti klausimų. Kas yra svarbu, kad Europos piliečių iniciatyvos puslapis visas yra automatiškai išverstas į visas Europos Sąjungos kalbas.

Tai reiškia, aš galiu užduoti klausimą lietuviškai ir lietuviškai gausiu atsakymą, nors kiti įsijungs ir kalbės savo kalbomis. Tai vėlgi čia tas mūsų Babilonas būtų suvienijimas, kai yra tokia viena platforma, kurioje kalbam visi savo kalbomis irgi savo kalbomis atsakymą, bet geriausia, žinoma, prisijungti ir išbandyti.

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Kaip tą internetinį adresą reikėtų suvest piliečiam, žmonėm, kad iš karto suvedus jau jie tiksliai nueitų į tą reikiamą vietą?

E. Celiešienė: Patogiausia įvesti ir atsiminti lengviausia, kadangi adresas galbūt ir bus sudėtingas, taip įsiminti – Europos piliečių iniciatyva. Trys žodžiai. Europos piliečių iniciatyva. Įvedus tris žodžius, iš karto būsite per bet kokią paieškos sistemą, iš karto jums išmes pirmą adresą būtent tą, kur reikia registruotis.

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Kad yra, gali kelti iššūkių, tai skaitmeninio pilietiškumo iššūkiai. Kadangi, kad dalyvavimas būtų saugus, prisiregistruoti reikia autentifikacijos, kad turite patvirtinti, kad tai tikrai esate jūs.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jūsų balsas gali pasiekti Europos Komisiją ir formuoti politiką: daugelis lietuvių apie tai nežino

Tai šiek tiek sudėtingiau negu dalyvauti, parašyti komentarą socialiniam tinkle, tačiau tai padaryta vėlgi dėl apsaugos. Dezinformacijos šiandien labai auga, todėl tikimasi užtikrinti teisingą dalyvavimą. O tam reikia, o tam reikia papildomo saugų.

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Kaip pasiūlymai pasiekia Europos Komisiją?

Ką reikia padaryti, kad piliečių iniciatyva, pasiektų Europos Komisiją, kad mūsų balsas pasiektų Europos Komisiją? Kokie tie žingsniai, etapai, ką reikėtų žmonėms žinot?

E. Celiešienė: Tai pirmiausia reikia turėti idėją arba pasiūlymą, kurią norime, kad Europos Komisija įtrauktų. Ta idėja ir pasiūlymas turi atitikti Europos Komisijos kompetencijų sritį. Jeigu nežinote, kokios tos kompetencijos sritys, vėlgi galima, Europos piliečių iniciatyvos puslapyje yra aiškiai detalizuotos, kurios sritys yra aktualios.

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Tuomet tą pasiūlymą turi užregistruoti mažiausiai septynių, mažiausiai septyni piliečiai iš septynių skirtingų šalių. Vadinasi, reikia mokėti susitarti. Neužtenka, kad jūs tik sugalvojot. Reikia rasti bendraminčių ir įrodyti, kad tas jūsų idėja ir pasiūlymas yra aktualus ir kitom šalim.

Ir kai užregistruojate iniciatyvą, turbūt sudėtingas etapas, keliantis labai daug iššūkių – 12 mėnesių reikia surinkti palaikymą. O palaikymas yra išreiškiamas mažiausiai 1 milijonu Europos Sąjungos piliečių parašų.  Ir parašai negarantuoja tai, kad surenki parašus ir taip Europos Komisija ir pasielgs.

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Tai reiškia, kad po to, kai surenki parašus, Europos Komisija pakvies, įtrauks klausimą į darbotvarkę ir bus galimybė pristatyt savo pasiūlymą, ir Europos Komisija per tris mėnesius pateiks savo atsakymą. Taip kad yra labai aiški procedūra, bet Europos piliečių iniciatyvos puslapyje galima gauti įvairius patarimus ir konsultacijas.

Kaip suprantu, tai turėtų būt vienas pasiūlymas, negali būti, kad daug pasiūlymų vienu metu pateikta, taip?

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E. Celiešienė: Taip. Kiekviena iniciatyva yra atskirai registruojama. Šiuo metu yra 12 iniciatyvų, kur kviečiami piliečiai pasirašyti. Ką tai reiškia? Kad mes perskaitom tą pasiūlymą ir kai kuriems pritariam, kai kuriems nepritariam.

Tai jeigu pritariame, yra renkami parašai ir galima vėlgi per tą pačią platformą prisijungus išreikšti savo palaikymą ir pasirašyti tai, ką darom ir per balsavimą balsuodami už politines partijas arba politikus, tai čia lygiai toks pat balsavimas vyksta už idėjas, už idėjas, kurias pasiūlo piliečiai. Ir tuos balsus tikrina.

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Lietuvoje, tarkim, Europos piliečių iniciatyvos kontaktinis, nacionalinis kontaktinis punktas yra Vyriausioji rinkimų komisija. Reiškia, pasirašyt gali asmuo nuo 18 metų ir kiekvienas parašas yra patikrinimas.

Ir dar parašam kiekvienai šaliai yra numatytos kvotos, kad reikia surinkti iš, jeigu ištraukiat tam tikrą šalį, ne mažiau kaip tiek ir tiek tų parašų. Tai ta idėja yra labai konkreti. Nu, tarkim, dabar yra renkami parašai į būstą, kad mes turėtume, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę įsigyti būstą.

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Yra siūloma, kad kai yra apleisti pastatai, daugiau skatinti valstybes, kad jos apleistus pastatus, nenaudojamus, pritaikytų žmonių apgyvendinimui ir sudarytų sąlygas, kad pirmiausia pasirūpintų savo piliečiais, kad jie turėtų gyvent. Tai tokia iniciatyva renka parašus. Jeigu manote, kad pritariat, tai ir šiandien galite pasirašyti ir palaikyti tą idėją.

Sėkmingų idėjų pavyzdžiai

Ar galėtumėt jūs pateikti sėkmingų iniciatyvų pavyzdžių tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse? Kokios tai galėtų būt?

E. Celiešienė: Galbūt vienas iš tokių labai sėkmingų pavyzdžių buvo apie geriamąjį vandenį, nors mes Vilniuj tai tikrai didžiuojamės, kad mūsų geriamojo vandens kokybė yra labai gera ir dažnai tai šnekam.

Tačiau tokią prabangą tikrai turėjo ne visos šalys ir buvo tokia iniciatyva užregistruota, surinko reikiamus parašus, buvo apsvarstyta, Europos Komisijos pateiktas atsakymas ir kaip atsakymas buvo pagerinti tam tikri teisės aktai dėl geriamojo vandens kokybės. Tai buvo realiai poveikis, tas politinis poveikis.

Kitas pavyzdys, kur ir Lietuva aktyviai labai dalyvavo ir norėčiau irgi pristatyti, tai buvo apie gyvūnėlių kailiams auginimą. Tai taip pat buvo labai populiarumo didelio sulaukus iniciatyva, surinkusi pusantro milijono parašų iš 18 skirtingų valstybių. Lietuvoje pasirašė 50 tūkst. žmonių.

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Tai galbūt ir įklausyta, kai kurie dabar džiaugiasi, nes buvo sėkmingai pasirašyta, pristatyta Europos Komisijai. Ir turbūt svarbu paminėti, kad 2023 metais ir Seimas priėmė tam tikrus teisės aktus, kad nuo kitų metų nebebūtų galima auginti gyvūnėlių kailiukams.

Tai, nors tai tiesiogiai su piliečių iniciatyva nėra sąlygotas tiesioginis to rezultatas, tačiau rodo, kad kai piliečiai pradeda argumentuotai kalbėti, kas jiems svarbu, įtikinti, politikai girdi. Politikai girdi, reaguoja ir gali priimti tuos sprendimus, kurie nori, kurie nori piliečiai, ką ir siūlo piliečiai.

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