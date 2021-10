„Šiandien siūlau iš naujo įsiklausyti į žodžius „prospektas” ir „gatvė”. Jie neturi būti panašūs į greitkelį, skirtą vien automobiliams. Visi norime gyventi jaukioje gatvėje, kurioje malonu sutikti kaimyną, galima prisėsti ant suoliuko su draugais, važiuoti dviračiu, džiaugtis žaluma. Džiaugiuosi, kad būtent tokias gatves pradedame kurti kartu, pradedame nuo simbolinio Konstitucijos prospekto ir savivaldybės prieigų “, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pokyčiai Vilniuje: pamatykite, kaip pasikeitė sostinės Konstitucijos prospektas (nuotr. Eitvydas Kinaitis)

Vilniečiai Žalios Vilniaus bangos metu Konstitucijos prospektą apsodino sedulomis.Šie augalai nereiklūs, dekoratyvūs vasarą ir žiemą. Sedulos gerai veši sudėtingomis sąlygomis, šie krūmai atsparūs ligoms ir kenkėjams, toleruoja neigiamus oro ir dirvožemio taršos veiksnius.

Apie ketvirtadalį Konstitucijos prospekte ir Europos aikštėje pasodintų medžių padovanojo nekilnojamo turto vystymo įmonė „Realco“.

„Tai pirmasis mūsų žingsnis „Žaliojoje Vilniaus bangoje”. Žvelgiame į šią iniciatyvą kaip į ilgalaikį ir nuoseklų darbą. Esame Konstitucijos prospekto kaimynai, netoliese iškils naujas „Realco“ vystomas verslo centras „Hero“. Be to, mūsų verslo centras pirmasis šalyje sieks tarptautinio sveikųjų pastatų sertifikato WELL, taip pat tvarių pastatų „Breeam Excellent“ sertifikato, tad žalios idėjos mums labai artimos”, – sakė „Realco“ generalinis direktorius Julius Dovidonis.

Rugsėjo pabaigoje sostinėje prasidėjo ambicingas projektas Žalioji Vilniaus banga siekiantis visas Vilniaus gatves paversti žaliomis ir jaukiomis. Jo metu planuojama pasodinti daugiau nei 100 tūkst. medžių, 10 mln. krūmų ir 300 tūkst. vijoklių. Į šią misiją įsitraukti savivaldybė kviečia visus miestiečius, bendruomenes, įmones ir organizacijas. Norintys pasodinti medį ar alėją profesionalų rankomis kviečiami rašyti [email protected] Daugiau – zalias.vilnius.lt.

Žaliojoje Vilniaus bangoje galima dalyvauti sodinant savarankiškai arba dovanoti medžius, kuriuos pasodins apželdinimo profesionalai. Taip pat vilniečiai kviečiami sodinti greta savo namų, darbo arba pasirinktose miesto vietose.