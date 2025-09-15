Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Poderskis gerbia prezidento sprendimą: apmaudu, kad valstybė tampa politinių žaidimų įkaite

2025-09-15 12:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 12:14

Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ deleguoto Povilo Poderskio kandidatūrą į aplinkos ministrus, laikinai ministerijai vadovaujantis politikas tikina gerbiantis šalies vadovo sprendimą. Vis tik, anot jo, apmaudu, kad šioje situacijoje valstybė tampa politinių žaidimų įkaite.

Povilas Poderskis / Skirmanto Lisausko nuotr.

Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ deleguoto Povilo Poderskio kandidatūrą į aplinkos ministrus, laikinai ministerijai vadovaujantis politikas tikina gerbiantis šalies vadovo sprendimą. Vis tik, anot jo, apmaudu, kad šioje situacijoje valstybė tampa politinių žaidimų įkaite.

1
„Gerbiu prezidento nuomonę. Apmaudu, kad valstybė tampa įkaite šių politinių žaidimų, kai turėtume atsakingai dirbti prie kitų metų biudžeto ir Lietuvai svarbių įstatymų priėmimo“, – komentare raštu Eltai teigė P. Poderskis.

„Džiaugiuosi, kad šią savaitę dar pavyks priimti atliekų tvarkymo įstatymą, pateikti žemės paketą ir gal net paskatinti Vyriausybę išjudinti Lietuvos miškams gyvybiškai būtiną miškų įstatymo naują redakciją“, – pridūrė laikinasis aplinkos ministras. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas pranešė atmetęs abi kandidatūras.

