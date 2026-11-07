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Po skandalo dėl vairavimo išgėrus – nauja žinia apie Vytautą Rumšą jaunesnįjį

2026-11-07 13:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-07 13:10
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Už vairavimą neblaiviam teisės vairuoti dvejus metus netekęs aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis susitaikė su teismo sprendimu ir jo neapskundė.

Rumšas jaunesnysis susitaikė su teismo nuosprendžiu, nevairuos dvejus metus (ELTA nuotr.)

Už vairavimą neblaiviam teisės vairuoti dvejus metus netekęs aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis susitaikė su teismo sprendimu ir jo neapskundė.

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„Nuosprendis įsiteisėjo 2026 m. spalio 28 d.“, – Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis.

Spalio 7 d. teismas paskelbė atleidžiantis nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą automobilį neblaivų vairavusį žinomą aktorių, o iškelta byla nutraukta. Šis nuosprendis nebuvo galutinis, šalys dar galėjo jį skųsti aukštesnės instancijos teismui, tačiau apeliacijos teise nepasinaudojo.

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Aktorių atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, vyro laiduotoju paskirtas jo tėvas Vytautas Rumšas. Laidavimo terminas – vieneri metai.

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Taip pat teismas nutarė dvejiems metams iš V. Rumšo atimti teisę vairuoti transporto priemonę, įpareigoti vyrą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.

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Be to, nutarta iš aktoriaus konfiskuoti automobilį BMW X6, kurį jis vairavo, būdamas neblaivus.

Kaip anksčiau skelbė portalas „Alfa.lt“, baudžiamoji byla aktoriui V. Rumšui jaunesniajam iškelta po to, kai jis šių metų liepą buvo sustabdytas Vilniuje, Ukmergės gatvėje, vairuojantis visureigį BMW X6. Jam buvo nustatytas 1,84 promilės girtumas. 

V. Rumšas teisme savo kaltę pripažino.

Už vairavimą išgėrus baudžiamoji atsakomybė taikoma tada, kai vairuotojui nustatomas daugiau negu 1,5 promilės girtumas.

Iš tokių vairuotojų teismai konfiskuoja automobilius ar arba jų vertę atitinkančią sumą.

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