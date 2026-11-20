Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Vakar daužo daužo, gal čia, sakau, kas ką neša, gabenasi gal ką“, – minėjo Regina.
Tačiau garbingo amžiaus Regina tik šiandien sužinojo, kad bildesys sklido iš pirmojo aukšto, kai ugniagesiai laužė kaimynės buto duris. Dar labiau kaimynę pribloškė pareigūnų radybos bute. Lovose – du, jau pradėję irti, vyro ir moters kūnai.
„Uoj uoj uoj, tai kaipgi šitaip“, – stebėjosi kaimynė Regina.
Paaiškėjo, kad tai 64-erių metų buto šeimininkės ir 45-erių laikinai pas ją apsistojusio vyro kūnai.
Smurto žymių neaptikta
„Pirminės apžiūros metu išorinių smurto požymių nustatyta nebuvo, tačiau tikslią mirties priežastį nustatys teismo medicinos ekspertai“, – aiškino Ukmergės policijos viršininkas Almantas Lukša.
„Aš į vidų nėjau, man šokas buvo ir nenorėjau tokio vaizdo matyti“, – minėjo kaimynė.
Mįslinga dviejų žmonių mirtis sukrėtė artimiausią kaimynę.
„Kaip abudu iškart, man kažkaip ta mintis kyla. Nenoriu spėlioti, nenoriu savęs apsikrauti. Tiek tik, kad gaila, aišku. Vis dėlto kaimynė buvo ir dar šalia“, – kalbėjo kaimynė.
Būtent artimiausia kaimynė pirmoji ir susirūpino. Vis bandė prisiskambinti telefonu, beldėsi į duris. Nustebino, kad niekas nei atsiliepė, nei duris atidarė. O vakarais bute buvo tamsu. Iš pradžių moteris svarstė, kad kaimynė ir nuomininkas išvyko pas giminaičius. Taip esą retsykiais būdavo. Tačiau bloga nuojauta dar labiau sustiprėjo, kai maždaug po savaitės pradėjo sklisti keistas kvapas. Tuomet kaimynė ir pranešė tarnyboms.
Visa laiptinė sukrėsta
„Tas kvapas, žinot, kaip būna, kai eini į laidotuves, maždaug toks. Aišku, kai atidarė duris, tai baisu buvo, pas mane net vonioje jautėsi“, – pasakojo kaimynė.
„Man tai keista, labai keista. Bet aš net nežinojau, kad pas ją kažkoks vyrukas gyvena. Kad ateidavo ten bendrai, tai matydavau, kitą kartą ir butelis vienas kitas tuščias per langą išskrisdavo“, – sakė kaimynė Aldona.
Tad moterys svarsto, kad gal nevengiančius stikliuko kaimynę bei jos nuomininką ir pražudė alkoholis.
„Šamarliako“ gal kokio atsivežė, išgėrė ir gatavi“, – svarstė kaimynė Regina.
Iki šiol nei 64-erių moteris, nei 45-erių metų vyras policijai nebuvo žinomi. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.