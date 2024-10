Po nuosprendžio mero įgaliojimus praradęs Račkauskas: gyvensiu toliau, skųsiu sprendimą

Apeliaciniam teismui pripažinus miesto vadovą kaltu dėl piktnaudžiavimo bei uždraudus politikui trejus metus dirbti valstybės tarnyboje, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) penktadienį panaikino jo įgaliojimus. Panevėžiečiai savo ruožtu turės rinkti naują merą – šiose savivaldybėje turės būti rengiami pirmalaikiai rinkimai.

„Reikia išstudijuoti sprendimą. Aukščiausiajam Teismui turbūt skųsime tikrai, manau, kad taip. Sieksim panaikinti. Tikrai neteisingas sprendimas, traktuoju, kaip totalią neteisybę, totalus neteisingumas“, – Eltai po VRK posėdžio sakė R. M. Račkauskas.

Jis savo kaltę per procesą neigė, nepripažįsta ir dabar.

„Kaip gali pripažinti kaltę, jei nieko nepadarei? Patys nesugeba per šešerius su pusę metų paaiškinti, kokią naudą turėjau ar žalą padariau savivaldybei. (..) Aš laikau tai politinės konjunktūros rezultatu, galima apgailestauti, kad mūsų teisinė sistema tikrai nėra laisva nuo politinės konjunktūros, tokia nuomonė“, – sakė R. M. Račkauskas.

Jis skundėsi, kad teismo sprendimas sukėlė daug sumaišties savivaldybėje, nes palietė daug čia dirbančių žmonių bei politinio pasitikėjimo komandą.

„Žmones reikia iš darbo atleisti“, – sakė įgaliojimus praradęs miesto vadovas.

ELTA primena, kad Apeliacinis teismas ketvirtadienį Panevėžio miesto merą R. M. Račkauską pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo organizuojant viešuosius pirkimus ir skyrė jam 15 tūkst. eurų baudą. Teismas taip pat atėmė teisę politikui trejus metus dirbti valstybės tarnyboje.

VRK posėdyje dalyvavęs R. M. Račkauskas prašė nenutraukti jo įgaliojimų.

„Teismo spendimas nedraudžia atlikti mero pareigų nes nesu valstybės tarnautojas, mano statusas politiko, tai skirtingi dalykai, prašau nenaikinti“, – komisiją ragino jis.

Nuosprendžiui įsiteisėjus jo paskelbimo dieną, meras turi sumokėti baudą ir priteistą žalą savivaldybei.

„Teismo sprendimus reikia vykdyti, mes žmonės, kurie gerbia įstatymus ir jų laikosi, jeigu yra toks įstatymas, jį reikia vykdyti. Gyvensiu, Dieve brangus, mero postas ne kažkokia profesija, tai yra tarnystė bendruomenei, gyvenimas nesustoja, gyvensiu toliau“, – Eltai sakė R. M. Račkauskas, paklaustas, ką veiks toliau.

Architekto išsilavinimą turintis R. M. Račkauskas, kuriam dabar yra 65 metai, 2023 m. buvo perrinktas trečiai kadencijai, mero pareigas jis ėjo nuo 2015 m.

Buvusi R. M. Račkausko patarėja Gintarė Maskoliūnienė taip pat pripažinta kalta, jai skirta 12,5 tūkst. eurų bauda ir trejus metus atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.

Apeliacinis teismas įvertino visumą byloje surinktų duomenų ir nusprendė, kad nuteistieji piktnaudžiavo tarnyba, siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui, teismas taip pat pripažino, kad tokiais veiksmais buvo padaryta 4 tūkstančių 672 eurų žala, taip pat didelė neturtinė žala Panevėžio miesto savivaldybei ir valstybei.

Anot teisėsaugos, buvo siekiama, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamus viešinimo ir komunikacijos srities viešųjų pirkimų konkursus laimėtų su Mariumi Vaupšu susijusi įmonė „Lukrecijos reklama“. Su M. Vaupšu iš anksto buvo suderintos perkamų paslaugų apimtys, techninės specifikacijos, paslaugų kainos.

Be to, bylos duomenimis, esą buvo susitarta ir dėl tolesnio bendradarbiavimo, tai yra kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir ateityje iš M. Vaupšo atstovaujamos bendrovės pirks konsultacines paslaugas. Prokuratūra teigia, kad be oficialiai savivaldybės nupirktų paslaugų, R. M. Račkauskui buvo suteikta ir asmeniškai, kaip politikui, naudingų konsultacijų ruošiantis 2019-ųjų metų savivaldybių merų rinkimams.

Rinkimų kontekstą akcentavo ir teismas.

„Asmeninės naudos siekta pasiruošimo rinkimams procese“ , – sakė teisėja Aušra Bielskė.