Po Morkūnaitės–Mikulėnienės kreipimosi – VDI ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos reakcija

„Patvirtiname, kad VDI pradėjo patikrinimą pagal VDI gautus skundus dėl galimų pažeidimų NŠA“, – teigiama Eltai atsiųstame atsakyme.
Savo ruožtu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba taip pat patvirtino gavusi informaciją iš R. Morkūnaitės-Mikulėnienės. Tiesa, nors pačių skundų tarnyba negavo, bus kreipiamasi į NŠA su prašymu pateikti atsakymus, kaip užtikrinamas agentūros darbuotojų saugumas.
„Kadangi Lygių galimybių įstatymas darbdaviams numato pareigą užtikrinti darbo aplinką, kurioje darbuotojai ir darbuotojos nepatirtų diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo, savo ruožtu imsimės aktyvių veiksmų ir kreipsimės į NŠA, prašydami pateikti informaciją apie priemones, kurios taikomos šiai pareigai įgyvendinti“, – rašoma Eltai atsiųstame tarnybos komentare.
Kaip skelbta, pirmadienį konservatorė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į VDI ir Lygių galimybių kontrolierę dėl gautų konfidencialių NŠA darbuotojų pranešimų apie galimus psichologinio, seksualinio smurto, mobingo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimis atvejus, siejamus su vienu iš įstaigos vadovų.
Kreipimesi į institucijas politikė prašo inicijuoti tyrimą, įvertinant darbuotojų skundus dėl galimo psichologinio smurto, mobingo, seksualinio priekabiavimo požymių ir Darbo kodekso pažeidimų. Konservatorė taip pat teigia, kad pranešėjų konfidencialumas turi būti užtikrintas, o taip pat – skirta apsauga nuo galimo spaudimo ar atsakomųjų veiksmų.
