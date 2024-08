Perspėja gyventojus: šiomis dienomis – daugybė eismo ribojimų Vilniuje

Sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami drauge paminėti Baltijos kelio 35-metį, dalyvauti NATO karinių orkestrų festivalyje „Military Tattoo Lithuania 2024“ ar tarptautinės bendruomenės renginyje „Vilnius is my city“ Bernardinų sode.

Renginiai Vilniuje

Savanorio Artūro Sakalausko 33-iųjų žūties metinių minėjimas-rikiuotė prie paminklinio akmens A. Goštauto gatvėje. Rugpjūčio 21 d., trečiadienį, 17–19 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas A. Goštauto g. dalyje nuo A. Tumėno g. iki posūkio į Geležinio Vilko gatvę.

Keisis 56, 123 autobusų maršrutų trasos – autobusai nevažiuos dalimi A. Goštauto g. bei nestos Nepriklausomybės aikštės, Verslo trikampio stotelėse. Su pakeistų maršrutų trasomis galima susipažinti čia. Viešojo transporto judėjimą realiu laiku kviečiame stebėti: virtualioje JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ar„Trafi“ programėlėse, „Google Maps“.

„eJudėjimo festivalis“. Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienį, 10.30–19.30 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino pr. dalyje nuo Vasario 16-osios iki J. Tumo-Vaižganto g. (išskyrus renginio transportą).

Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse operacijose 30-ųjų metinių minėjimo ceremonija. Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienį, 14.45 val. Lietuvos kariuomenės orkestras ir Garbės sargybos kuopa žygiuos nuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Liejyklos gatve iki Simono Daukanto aikštės, kur 15–15.40 val. vyks iškilminga ceremonija.

Baltijos kelio 35-mečio minėjimo renginys „650 km Laisvės“. Nuo rugpjūčio 22 d., ketvirtadienio, 8 val. iki rugpjūčio 23 d., penktadienio, 21.30 val. bus draudžiamas transporto priemonių stovėjimas (išskyrus renginio aptarnaujantįjį ir dalyvių transportą) Šventaragio gatvėje.

Rugpjūčio 23 d., penktadienį, 18–21.30 val. bus draudžiamas transporto priemonių (taip pat ir viešojo transporto) eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse. Atsižvelgiant į numatytus eismo ribojimus keisis 10, 11, 33, 89 autobusų maršrutų trasos ir eismo tvarkaraščiai. Su pakeistų maršrutų trasomis galima susipažinti čia.

Nuo rugpjūčio 23 d., penktadienio, 18 val. iki rugpjūčio 26 d., pirmadienio, 4 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino pr. dalyje nuo Vilniaus iki Šventaragio gatvės.

XXXV tarptautinis estafetinis bėgimas „Baltijos kelias“. Rugpjūčio 23 d., penktadienį, 9.30–10.50 val. dalyviai bėgs nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio ir Žygimantų gatvėmis, per Žaliąjį tiltą, Kalvarijų gatve, Konstitucijos prospektu ir Ukmergės gatve link Ukmergės.

Kasmetinis edukacinis saugaus eismo renginys „Misija: saugumas kelyje“. Nuo rugpjūčio 23 d., penktadienio, 22 val. iki rugpjūčio 24 d., šeštadienio, 21 val. bus draudžiamas transporto priemonių stovėjimas automobilių stovėjimo aikštelėje priešais pastatą Upės g. 9 ir Upės g. važiuojamojoje kelio dalyje priešais minėtą automobilių stovėjimo aikštelę.

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 7–17 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Upės g. važiuojamojoje kelio dalyje priešais minėtą automobilių stovėjimo aikštelę (paliekant laisvą įvažiavimą į pastato Upės g. 9 daugiaaukštę automobilių stovėjimo aikštelę).

Šventinis dalyvių važiavimas senoviniais automobiliais ir paroda. Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 15–16 val. bus organizuojamas šventinis dalyvių važiavimas senoviniais automobiliais nuo Vilniaus miesto savivaldybės ribos Ukmergės, Geležinio Vilko gatvėmis, Konstitucijos prospektu, Šeimyniškių, Rinktinės gatvėmis per Karaliaus Mindaugo tiltą, T. Vrublevskio, Šventaragio gatvėmis, Gedimino prospektu.

Šeštadienį nuo 16 iki 18 val. Vinco Kudirkos aikštėje bus organizuojamas Baltijos kelio 35-ųjų metinių minėjimas, o Gedimino pr. dalyje nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės veiks senovinių automobilių paroda.

Tarptautinis NATO karinių orkestrų festivalis „Military Tattoo Lithuania 2024“. Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 18.30–19.30 val. bus organizuojamas NATO valstybių orkestrų ir Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos paradas nuo Lukiškių aikštės Gedimino prospektu, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis iki Kalnų parko, kur 20.30–23.30 val. vyks festivalio koncertas.

Parado metu taip pat galimi ir maršrutų, kurių trasos kerta Gedimino prospektą – 1G, 3G, 11, 22, 53, 73, 88, 123 maršrutų autobusų ir 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17 maršrutų troleibusų – nukrypimai nuo eismo tvarkaraščių.

Nuo rugpjūčio 12 d., pirmadienio, 8 val. iki rugpjūčio 25 d., sekmadienio, 22 val. bus draudžiamas transporto priemonių įvažiavimas į Kalnų parką (išskyrus renginio aptarnaujantįjį ir neįgaliųjų transportą).

Festivalis „Vilnius is my city“. Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 15–24 val. Bernardinų sode vyks Vilniuje gyvenančias užsienio bendruomenes vienijantis festivalis „Vilnius is my city“. Renginys kvies užsienio talentus, jų šeimas bei čia atvykusius studentus susitikti su tautiečiais, drauge pramogauti specialiose erdvėse.