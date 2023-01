Pernai fiksuotas didžiausias iki šiol neteisėto žmonių gabenimo per sieną skaičius – VSAT

Kaip trečiadienį pranešė tarnyba, tiek tyrimų dėl šių nusikaltimų VSAT veiklos istorijoje per metus dar nėra buvę.

Anot tarnybos, vien per pastaruosius dvejus metus neteisėto žmonių gabenimo per sieną statistika išaugo 13 kartų. Pernai pasieniečiai pradėjo 168 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną, 2021 metais buvo pradėta 70 analogiškų ikiteisminių tyrimų, 2020 metais – 13.

Pernai pasieniečiai sulaikė 231 įtariamą gabentoją (2021 metais – 100, o 2020 metais – 14). Neteisėtai buvo gabenami 885 asmenys (2021 metais – 338, o 2020 metais – 29).

Pernai daugiausiai ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pasieniečiai pradėjo liepą (32), rugpjūtį (35) ir rugsėjį (26).

Anot tarnybos, išaugęs neteisėtų migrantų gabenimo atvejų skaičius susijęs su dviem pagrindinėmis priežastimis.

Pirmoji – praėjusią vasarą didžiajai daugumai užsieniečių baigėsi 12 mėnesių teisės laisvai judėti ribojimo terminas. Nuo tada jie įgijo teisę ribotam laikui išeiti iš Užsieniečių registracijos centrų, kur buvo apgyvendinti, ir galėjo būti tik Lietuvos teritorijoje.

Tokie migrantai masiškai ėmė piktnaudžiauti šia teise ir sprukti iš Lietuvos, nors prieš tai deklaravo norintys gauti prieglobstį ir likti šalyje. Vien rugpjūtį iš Lietuvos pabėgo 545 migrantai.

Antroji priežastis, pasak VSAT, – tebesitęsę intensyvūs neteisėtų migrantų bandymai patekti į šalį iš Baltarusijos.

Dėl šių priežasčių užsieniečiams, kurių dauguma yra ekonominiai migrantai, dažniau prireikė ir gabentojų paslaugų.

Tarnybos duomenimis, pernai neteisėtų migrantų kelyje iš kilmės šalių per Rusiją, Baltarusiją ir Lietuvą į Vakarų Europą atsirado savanoriais prisistatantys asmenys, kurie tikino vykdantys ypatingą neteisėtų migrantų „gelbėjimo“ misiją bei yra prisiskyrę jų „globos“ funkciją.

Pasak VSAT, šie savanoriai naudoja panašią į Baltarusijos propagandininkų retoriką apie Lietuvą ir jos pareigūnus.

Pernai metų pradžioje Užsieniečių registracijos centruose Lietuvoje buvo apgyvendinti 3403 neteisėti migrantai, o sausio 18 dienos duomenimis jų gyvena 177.