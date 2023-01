Panevėžio rajone pasieniečiai sulaikė du uzbekus, gabenusius keturis Irano piliečius

Panevėžio rajone pasieniečiai sulaikė du uzbekus, kurie iš Latvijos per Lietuvą, įtariama, į Vakarų Europą neteisėtai gabeno keturis Irano piliečius. Iš viso pernai pasieniečiai pradėjo 168 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną – tai yra didžiausias toks skaičius per visą VSAT veiklos istoriją. Jis per pastaruosius dvejus metus išaugo net 13 kartų.