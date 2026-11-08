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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per naktinį reidą Vilniuje įkliuvo BMW vairuotojas su anaboliniais steroidais

2026-11-08 09:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 09:28
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Naktį į sekmadienį per reidus Vilniuje policijai įkliuvo du lengvai apgirtę vairuotojai. 

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (16)

Naktį į sekmadienį per reidus Vilniuje policijai įkliuvo du lengvai apgirtę vairuotojai. 

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Švitrigailos gatvėje sustabdytas 47-erių metų „Volvo“ vairuotojas įpūtė 0,55 prom. Už lengvą girtumą gresia maždaug 1 tūkst. eurų bauda, veikiausiai metams bus atimtas vairuotojo pažymėjimas.

Prieš vidurnaktį dar viena lengvai apgirtusi vairuotoja sustabdyta Benediktinių gatvėje. Policijos pareigūnai automobilius tikrino visai netoliese – Vilniaus ir Klaipėdos gatvių sankryžoje. Prie jų artėjusi „Opel“ vairuotoja pradėjo važiuoti atbula, pavažiavusi keliasdešimt metrų siaura gatvele vairuotoja pastatė automobilį stovėjimo vietoje.

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Pamatę, kad vairuotoja bando išvengti patikrinimo, pareigūnai privažiavo prie „Opel“ patys. 22-ejų metų mergina įpūtė 0,71 prom.

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Apie vidurnaktį Saltoniškių gatvėje, aikštelėje patikrintas įtartinas BMW. Pas 28-erių metų vairuotoją aptiktos 5 ampulės ir švirkštas su anaboliniais steroidais. Recepto vyriškis šiems preparatams neturėjo.

Dėl neteisėto dopingo medžiagų laikymo pradėta administracinių nusižengimų teisena.Per reidą Švitrigailos g. „VW Polo“ nesustojo stabdomas – pareigūnams jį teko vytis kelis šimtus metrų. Vairuotojui surašytas protokolas dėl policijos pareigūnų reikalavimo nevykdymo.

 

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