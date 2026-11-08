Per naktinį reidą Vilniuje įkliuvo BMW vairuotojas su anaboliniais steroidais

Švitrigailos gatvėje sustabdytas 47-erių metų „Volvo“ vairuotojas įpūtė 0,55 prom. Už lengvą girtumą gresia maždaug 1 tūkst. eurų bauda, veikiausiai metams bus atimtas vairuotojo pažymėjimas.
Prieš vidurnaktį dar viena lengvai apgirtusi vairuotoja sustabdyta Benediktinių gatvėje. Policijos pareigūnai automobilius tikrino visai netoliese – Vilniaus ir Klaipėdos gatvių sankryžoje. Prie jų artėjusi „Opel“ vairuotoja pradėjo važiuoti atbula, pavažiavusi keliasdešimt metrų siaura gatvele vairuotoja pastatė automobilį stovėjimo vietoje.
Pamatę, kad vairuotoja bando išvengti patikrinimo, pareigūnai privažiavo prie „Opel“ patys. 22-ejų metų mergina įpūtė 0,71 prom.
Apie vidurnaktį Saltoniškių gatvėje, aikštelėje patikrintas įtartinas BMW. Pas 28-erių metų vairuotoją aptiktos 5 ampulės ir švirkštas su anaboliniais steroidais. Recepto vyriškis šiems preparatams neturėjo.
Dėl neteisėto dopingo medžiagų laikymo pradėta administracinių nusižengimų teisena.Per reidą Švitrigailos g. „VW Polo“ nesustojo stabdomas – pareigūnams jį teko vytis kelis šimtus metrų. Vairuotojui surašytas protokolas dėl policijos pareigūnų reikalavimo nevykdymo.
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