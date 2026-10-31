Trijų automobilių avarija sutrikdė eismą judrioje gatvėje Vilniuje

Kiek prieš 14-ą valandą į avarijos vietą iškviesti ir policijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad per avariją žmonės nesužeisti, kad vairuotojai blaivūs.
Policija nepradės tyrimo: vairuotojai nusprendė pildyti deklaracijas draudimo bendrovėms.
Buvo visai užtvertos abi eismo juostos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės pusės „Akropolio“ link, taip pat autobusų juosta priešpriešinėje pusėje. Dėl avarijos kilo didžiulės spūstys abiem kryptimis.
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