Vilniuje judrioje gatvėje partrenktas paspirtuku per perėją važiavęs vyras

Pranešimą apie nelaimę policija gavo kiek prieš 21-ą valandą. Pirminiais duomenimis, vyras su paspirtuku Olandų gatvę kirto važiuodamas perėja, paspirtukininką partrenkė žiedo link Olandų gatve važiavęs automobilis „Lexus“. Toje vietoje nėra dviračių tako šalia perėjos.
Paspirtuku važiavęs užsienietis patyrė kojos traumą. Nukentėjusįjį greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
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