Vilniuje judrioje gatvėje partrenktas 19-metis vaikinas

Netoli sankryžos su M. K. Oginskio gatve „Alfa Romeo“ partrenkė pėsčiąjį. Pirminiais duomenimis, jis gatvę kirsti pabandė draudžiamoje vietoje, pėsčiųjų perėja – už keliasdešimties metrų nuo tos vietos, kur partrenktas vaikinas. Spėjama, kad vaikinas per gatvę bėgo, norėdamas suspėti į troleibusą ar autobusą kitoje gatvės pusėje.
Smūgis buvo smarkus, partrenktas vaikinas persivertė per automobilį, išdužo ir priekinis, ir galinis automobilio stiklas.
Liudininkai įvykio vietoje užfiksavo dvi greitąsias. Pirminiais duomenimis, pėsčiasis patyrė sunkių traumų. Sąmoningą, maždaug 19-os metų vaikiną greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
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