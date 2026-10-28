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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje girtas vairuotojas judrioje gatvėje atsitrenkė į kitą automobilį

2026-10-28 14:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 14:53
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Antradienį apie 19 val. 20 min. girto vairuotojo vairuojamas automobilis „Renault Scenic“ Ukmergės gatvėje Šeškinėje atsitrenkė į automobilį „Škoda“.

Avarija Ukmergės gatvėje (nuotr. TV3)

Antradienį apie 19 val. 20 min. girto vairuotojo vairuojamas automobilis „Renault Scenic“ Ukmergės gatvėje Šeškinėje atsitrenkė į automobilį „Škoda“.

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Per avariją žmonės nenukentėjo, vairuotojai dėl tokios avarijos galėtų apsieiti ir be policijos tyrimo. Tačiau kilo įtarimas, kad avarijos kaltininkas girtas.

Anot liudininkų, į įvykio vietą buvo atvažiavę mažiausiai du policijos ekipažai. 39-erių metų „Renault Scenic“ vairuotojui nustatytas 1,83 prom. girtumas. Vien už vidutinį girtumą avarijos kaltininkui gresia baudžiamoji byla.

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Vilniaus apskrities policija praneša apie dar vieną girto vairuotojo sukeltą avariją antradienį sostinėje. Apie 1 val. 46 min. Vilniuje, Eišiškių pl., automobilis „Toyota“, vairuojamas girto 56-erių metų vyro, nuvažiavo į pakelės griovį. Vairuotojui nustatytas vidutinis 1,91 prom. girtumas, jam taip pat gresia baudžiamoji byla už vairavimą apsvaigus.

 

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