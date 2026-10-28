Vilniuje girtas vairuotojas judrioje gatvėje atsitrenkė į kitą automobilį

Per avariją žmonės nenukentėjo, vairuotojai dėl tokios avarijos galėtų apsieiti ir be policijos tyrimo. Tačiau kilo įtarimas, kad avarijos kaltininkas girtas.
Anot liudininkų, į įvykio vietą buvo atvažiavę mažiausiai du policijos ekipažai. 39-erių metų „Renault Scenic“ vairuotojui nustatytas 1,83 prom. girtumas. Vien už vidutinį girtumą avarijos kaltininkui gresia baudžiamoji byla.
Vilniaus apskrities policija praneša apie dar vieną girto vairuotojo sukeltą avariją antradienį sostinėje. Apie 1 val. 46 min. Vilniuje, Eišiškių pl., automobilis „Toyota“, vairuojamas girto 56-erių metų vyro, nuvažiavo į pakelės griovį. Vairuotojui nustatytas vidutinis 1,91 prom. girtumas, jam taip pat gresia baudžiamoji byla už vairavimą apsvaigus.
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