Naktinis reidas Vilniuje: įkliuvo girtas nelegaliai Lietuvoje gyvenantis vairuotojas

Praėjusią naktį pasieniečiai su Migracijos departamento pareigūnais patikrino 266 vairuotojus, sučiuptas vienas nelegaliai Lietuvoje nuo 2024 m. gyvenęs ir dirbęs tadžikas. Jis įkliuvo Švitrigailos gatvėje. „Citroen Nemo“ vairavusį vyrą pasieniečiai išvežė tiesiai į Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje.
Be to, dar ir paaiškėjo, kad tadžikas yra girtas, jis įpūtė 0,53 prom. – tai lengvas girtumas.
Nelegaliai gyvenantys veikėjai Lietuvoje turi susikūrę grupes socialiniuose tinkluose, pranešimų ir pokalbių platformose: vos prasidėjus reidams informacija apie pavojų labai greitai pasklinda nelegalių migrantų gretose. Praėjusią naktį tokiose grupėse užsieniečiai iš karto paskelbė, kad reide su policija dirba ir pasieniečiai, kad tikrinama, ar vairuotojai turi leidimą gyventi Lietuvoje.
Be girto tadžiko naktį įkliuvo ir keturi girti vairuotojai Lietuvos piliečiai. Visiems jiems taip pat nustatytas lengvas girtumas.
Švitrigailos gatvėje patikrintas „Opel“ vairuotojas įpūtė 0,56 prom.
Ukmergės g. įkliuvo kauštelėjęs BMW vairuotojas – jis įpūtė 0,43 prom. Čia pat patikrinta „Volvo“ vairuotoja – jauna moteris įpūtė 0,48 prom.
T. Narbuto gatvėje įkliuvęs BMW vairuotojas įpūtė 0,59 prom.
Už lengvą girtumą gresia maždaug 1 tūkst. eurų bauda, dažniausiai metams atimama teisė vairuoti.
Naktį Ukmergės g. sučiupti du teisės vairuoti neturintys vairuotojai, vienas jų – jau antrą kartą. Įkliuvus neturint teisės vairuoti pakartotinai – gresia automobilio konfiskavimas, todėl pažeidėjo automobilis nugabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.