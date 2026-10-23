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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rytinė avarija Vilniuje: susidūrus automobiliams nukentėjo abu vairuotojai

2026-10-23 15:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 15:17
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Penktadienį ryte Vilniuje, Ulonų ir Apkasų gatvių sankryžoje, susidūrė du lengvieji automobiliai. Specialiosioms tarnyboms paskambinęs žmogus sakė, kad viename automobilyje yra prispaustas žmogus, kitame – rankos traumą patyręs nukentėjusysis. Anot pranešėjo, vienas automobilis dar ir pradėjo rūkti.

Vilniuje Apkasų ir Ulonų gatvių sankryžoje susidūrė du automobiliai (nuotr. TV3)
GALERIJA (13)

Penktadienį ryte Vilniuje, Ulonų ir Apkasų gatvių sankryžoje, susidūrė du lengvieji automobiliai. Specialiosioms tarnyboms paskambinęs žmogus sakė, kad viename automobilyje yra prispaustas žmogus, kitame – rankos traumą patyręs nukentėjusysis. Anot pranešėjo, vienas automobilis dar ir pradėjo rūkti.

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Į avarijos vietą atsiųsti medikai ir gelbėtojai. Vaduoti žmonių neprireikė, prispaustųjų nebuvo. Rūkti pradėjęs automobilis neužsidegė – greičiausiai po avarijos buvo pradėję garuoti iš automobilio išsilieję aušinimo skysčiai.

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Greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė „Seat Altea“ vairuotoją (gim. 1951 m.) ir VW vairuotoją (gim. 1960 m.). Abu vairuotojai galimai patyrė lūžių.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rytinė avarija Vilniuje

Pirminiais policijos duomenimis, avarija įvyko, kai Apkasų gatve nuo centro pusės atvažiavęs „Seat Altea“ vairuotojas pabandė sukti kairėn, nors jam nedegė žalia į kairę. Per draudžiamą šviesoforo signalą manevrą į kairę atlikti pabandęs vairuotojas susidūrė su priešpriešiais tiesiai nuo Ulonų gatvės pusės važiavusiu VW. Pastarajam degė žalia. Policija dėl avarijos pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Dėl šios avarijos sutriko eismas judrioje sankryžoje, laikinai teko keisti 33 ir 69 autobusų maršrutus – autobusai važiavo per apylanką, pranešė „Susisiekimo paslaugos“ (Judu.lt).

 

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