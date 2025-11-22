Pensininkei iš Alytaus – „Sodros“ akibrokštas: „3 kartus skambinau, 2 kartus buvau užėjusi į skyrių“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Sodra“ popierius išsiuntė tik po trijų mėnesių
Alytiškė Danguolė jau kurį laiką negali gyventi be vaistų, jau kurį laiką turi didelių sveikatos bėdų, o jas dar pagilino rūpesčiai dėl „Sodros“.
Dar gegužę Danguolė kreipėsi į „Sodrą“ prašydama neįgalumo išmokos. Paaiškėjo, kad 62-ejų metų moteriai trūksta darbo stažo. Danguolė 15 metų dirbo Jungtinėje Karalystėje, todėl prašė, kad „Sodra“ dėl jos svetur dirbtų metų kreiptųsi į Jungtinę Karalystę.
„3 kartus skambinau, 2 kartus buvau užėjusi į skyrių Alytaus ir sakė, kad dokumentai išsiųsti, mes nieko daugiau negalim padaryt“, – TV3 Žinioms pasakojo Danguolė.
Kol neįrodė turinti reikiamo stažo, Danguolė iš valstybės negauna kelių šimtų eurų neįgalumo išmokos, tegauna vienišo asmens išmoką, siekiančią vos 42 eurus, tad moteris priversta gyvena iš sutaupytų pinigų.
Jau man sviro rankos. Aš iš viso nieko negaliu, ką aš galiu? Nei man lėkt į ta užsienį, vėl į tą Jungtinę Karalystę, ten kažko ieškot, ką aš ten surasiu?“, – teigė nepavydėtinoje situacijoje atsidūrusi moteris.
Netekusi vilties sulaukti atsakymo iš „Sodros“, Danguolė kreipėsi į teisininkę Jungtinėje Karalystėje. Jai įsikišus paaiškėjo netikėtas dalykas.
„Moteris kreipėsi ne vieną kartą į „Sodros“ skyrių, ar jūs gavot mano dokumentus iš užsienio, ar jūs gavot mano darbo stažą iš užsienio? Atsakymas būdavo ne, mes negavome. Ir kada išsiuntėm raštiškus užklausimus patikslinkit tikslias datas, kada jūs išsiuntėt ir atvejo numerius, tada mes pamatėme juoda ant balto parašyta – dokumentai buvo išsiųsti rugpjūčio mėnesį“, – išsiaiškino „Legal LTD“ teisininkė Sandra Paulauskė-Budriūnė.
Sureagavo po teisininkės įsikišimo
Moteris dabar įsitikinusi, kad jei ne teisininkės pagalba, ši jos problema dar ilgai būtų vilkinama.
„Kada jau įsikišo teisininkė iš Jungtinės Karalystės, tai tada iš „Sodros“ paskambino ir sako, mes atsiprašome, bet man kas iš to?“ – piktinosi buvusi emigrantė.
Istorija susidomėjus žurnalistams „Sodra“ pateikė kitą istorijos versiją.
„Tuos porą mėnesių užtruko dokumentų parengimas, dokumentų patvirtinančių stažą, tikriausiai reikėjo šiuo atveju kreiptis į archyvus, ieškoti informacijos, patvirtinančios būtent tam tikrus gyvenimo laikotarpius, būtent tai užtruko šiuo atveju tiek laiko“, – teigė „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Danguolė sako, kad ji pati lakstė po archyvus ieškodama stažą patvirtinančių dokumentų. O kodėl tuomet „Sodros“ atstovė Danguolei sakė, jog dokumentus į Jungtinę Karalystę jau išsiuntė, dabar „Sodra“ paaiškinti negali.
„Dabar negaliu išsamiai pakomentuoti, kokių atsakymų žmogus sulaukdavo, na yra ir šios moters skundas „Sodroje“, kuris bus taip pat išnagrinėtas“, – teigė „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
„Dėl ko žmogui šitaip? Aš nieko nepadariau nei tai „Sodrai“, nei aš kokių skundų rašiau, kodėl žmogui taip yra? Kodėl taip padaro, galvoja gal žmogus neieškos savo. Bet čia grynai mano yra, mano uždirbti pinigai. Mano darbo stažas“, – širsta alytiškė.
Teisininkė Sandra Paulauskė Budriūnė pataria nepasikliauti valdininkų kalbomis – prašyti raštu atsakyti, kada kokį raštą išsiuntė ir koks atvejo numeris.
„Šitas aplaidumas, kur įtakoja žmogaus finansinę būseną įsivertinant tą skaudžią dar pusę, kada žmogus turi 65 procentus nedalyvumo, kada žmogus negali dirbti ir gyvena iš nulio pajamų, ir reikia mokėti mokesčius, reikia nusipirkti sau valgyti, ir dėl „Sodros“ aplaidumo yra vilkinamas sprendimas... Tai yra nežmoniška, iš tikrųjų“, – situacija piktinasi teisininkė Sandra Paulauskė-Budriūnė.
„Sodra“ nagrinėja Danguolės skundą, o Danguolė su nerimu laukia atsakymo iš Jungtinės Karalystės. Galbūt tris mėnesius pralaikiusi jos dokumentus „Sodra“ pradelsė terminus ir senjorei vėl teks lakstyti po gydytojus ir rankioti pažymas apie sveikatą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
