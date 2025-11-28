Penktadienį Prezidentūroje – Maldos pusryčiai

Kaip skelbiama, Maldos pusryčių invokaciją tars Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, baigiamąją kalbą – kardinolas Rolandas Makrickas. Bus išklausyti trys liudytojai, kurie iš skirtingų perspektyvų apžvelgs vilties reikšmę jų gyvenime.
Prezidentūroje rengiamuose Nacionaliniuose maldos pusryčiuose taip pat dalyvaus Seimo pirmininkas Juozas Olekas, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius – tai numatyta oficialiose jų darbotvarkėse.
Maldos pusryčių tradicija, kai skirtingų religinių konfesijų bei partijų atstovai susirenka dvasiškai bendrauti, atsirado 20 a. Jungtinėse Amerikos valstijose.
Šią tradiciją Lietuvoje 2001 m. pradėjo prezidentas Valdas Adamkus.
2019 m. šią tradiciją atgaivino G. Nausėda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!