Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Pažymėjimai dėl patogesnio automobilio statymo masiškai klastojami: siūlo pokyčius

2025-08-10 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 09:30

Neįgaliųjų vietos prieinamos visiems. Policija pripažįsta, kad asmens su negalia pažymėjimus žmonės masiškai klastoja, jais piktnaudžiauja. Asmenų su negalia parkavimo vietas gyventojai nuolat užstato.

Neįgaliųjų vietos prieinamos visiems. Policija pripažįsta, kad asmens su negalia pažymėjimus žmonės masiškai klastoja, jais piktnaudžiauja. Asmenų su negalia parkavimo vietas gyventojai nuolat užstato.

REKLAMA
12

Negana to, tikrinantis pareigūnas net neturi galimybės įsitikinti, ar už automobilio lango paliktas pažymėjimas yra teisėtas ir galiojantis, mat jų apskaita praktiškai neegzistuoja. Sprendimų yra – būtina skaitmenizuoti visą sistemą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Judėjimo negalią turintis Adomas Bukauskas važinėja vežimėlyje. Įsėsti į automobilį ir iš jo išlipti užtrunka, o taip pat reikia, kad būtų pakankamai laisvos erdvės prie automobilio. 

REKLAMA
REKLAMA

Išlipus iš automobilio, Adomą pasitinka dar vienas iššūkis. Nors ši stovėjimo vieta pagal ženklą yra pritaikyta neįgaliesiems, su vežimu ant šaligatvio užvažiuoti neįmanoma. Lyg ir įrengtas pakilimo takelis, tačiau jo apačioje – šaligatvio bortelis. 

REKLAMA

Pro šalį lekiant automobiliams, vyras turi važiuoti važiuojamąja kelio dalimi, nuvažiuoti iki žiedo, kad ten, perėjoje, galėtų užvažiuoti ant šaligatvio. 

„Dažnai tenka ir neatvažiuoti į susitikimą, ar kažkur, kur buvai suplanavęs nuvažiuot, nes tiesiog negali išlipti. Tai gyvenant su negalia, čia toks labai brangus hobis – tiek finansiškai, tiek laiko prasme“, – kalbėjo Adomas. 

REKLAMA
REKLAMA

Į vežimėlį vilnietis atsisėdo dėl Lazdynų ligoninės medikų aplaidumo. Ir nors pavyko teismuose prisiteisti dalį lėšų, savo kojomis Adomas vaikščioti nebegalės. Tačiau vyras nelinkęs dejuoti. Jis imasi įvairių priemonių, kad asmenims su negalia Lietuvoje gyventi būtų lengviau ir kad būtų užtikrinamos jų teisės. Šiuo atveju jis pasakoja apie problemą su neįgaliųjų automobilių parkavimo vietomis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jų kiekis visą laiką yra plėstinas, turbūt. Bet didesnė problema yra su jų užimtumu, tuo piktnaudžiavimu ir nelegaliu užimtumu“, – sakė vyras. 

Neturi galimybės įsitikinti, kurios kortelės – klastotės

Adomo iniciatyva užkūrė diskusiją. Pasirodo, kad asmens su negalia korteles nesąžiningi vairuotojai klastoja ir jomis piktnaudžiauja, o tikrinantys pareigūnai net neturi galimybės įsitikinti, kurios kortelės klastotės, o kurios tikros. 

REKLAMA

„Ta kortelė yra popierinė. Mes šiandien girdime daug istorijų, kada žmonės padirbinėja tas korteles dėl to, kad yra patrauklu statyti arti kažkokio pastato, arti savivaldybės, arti prekybos centro“, – teigė Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros atstovė Urtė Alksninytė. 

„Pasitaikydavo tokių kuriozų, kad net ir asmens su negalia vežimėlio simbolis būdavo atvirkščiai padarytas, tiesiog nuotrauka. Matyt, būdavo daryta veidrodiniu kažkokiu būdu“, – antrino „JUDU“ kontrolės skyriaus vadovas Dainius Jasiukėnas. 

REKLAMA

Policija pripažįsta, kad šiuo metu praktiškai neturi galimybės tokius pažeidėjus kontroliuoti, mat tokių kortelių apskaita praktiškai neegzistuoja. 

„Jeigu automobilyje, prisiparkavusiame neįgaliojo vietoje, nėra fizinio asmens, vairuotojo, praktiškai neįmanoma patikrinti, ar jis teisėtai ten stovi. Kadangi tas ženklas, paliktas už priekinio stiklo, nėra toks informatyvus“, – aiškino Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Sigitas Šemis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vilniuje pristatyta naujovė

Pasak policijos, sistemą jau seniai reikia atnaujinti, o skaitmeninių būdų problemai spręsti tikrai yra. 

„Siūlom daugiau skaitmeninti. Tarkim, pareigūnas ar savivaldybės darbuotojas, priėjęs prie automobilio, priparkuoto neįgaliojo vietoje, galėtų nuskaityti to ženklo QR kodą ir matyti, ar tam automobiliui jis išduotas“, – sakė S. Šemis. 

REKLAMA

Savivaldybės įmonė pristatė naujovę – pažymėjimus jau tikrina nuskaitydami automobilio numerį, kurį asmuo su negalia yra užregistravęs programėlėje ir patvirtinęs tapatybę. Visgi tokia tvarka veikia tik sostinėje, ir ne visose vietose, o tik rinkliavos zonose, mokamose aikštelėse. 

Savo ruožtu savivaldybė taip pat tikina, kad neįgaliesiems judėti mieste bus lengviau ir lengviau, mat kiekvienos gatvės pertvarkymo metu visur yra įrengiamos neįgaliesiems pritaikytos pravažiavimo vietos. Tačiau pripažįsta, kad užtikrinti patogų asmenų su negalia judėjimą visame mieste – negali. 

REKLAMA

„Aišku, po to vėlgi atsiranda problemų, nes žinot, pas mus kiemai užkišti, užstato tas nuleistas vietas, tai čia jau, atleiskit, tikrai labai yra sudėtinga kažkaip tai išsispręsti“, – sakė Infrastruktūros grupės patarėjas Gintautas Kazimieras Niaura. 

Už neteisėtą automobilių parkavimą neįgaliesiems skirtose vietose vairuotojai gali gauti baudą nuo 60 iki 180 eurų. Vilniuje ir Kaune neleistinoje vietoje pastatyti automobiliai gali būti nutempiami be įspėjimo. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Kauno medikai išplėšė Ievą iš mirties gniaužtų: „Jie yra mano herojai“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Vaistinių noras prekiauti medikamentais gyvūnams sutiktas priešiškai: „Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu?“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai, kas laukia rugpjūtį
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Katino paieška baigėsi apšaudymu – žmogus neapsikentė šalia jo sklypo skraidžiusio drono
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Drenažo vamzdyje įstrigusi ir žuvusi moteris – kaimynų mylima smuikininkė: „Šokas yra didžiausias“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Skambant galimų kandidatų į premjero postą pavardėms, ragina neskubėti: „Laukia tikrai daug darbų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Savivaldybės atkerta į priekaištus, kad neperka naujų autobusų: „Tai priklauso ne nuo mūsų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. „Magiškieji“ grybai gali prailginti gyvenimą – tokį atradimą vertina kritiškai: „Čia labai spekuliacija“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamo ugniagesio advokatas: „Pati nukentėjusioji viską inicijavo“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Prievartos aukas liūdina visuomenės požiūris: kol Seimo nariai tyčiosis iš to, tol niekas nepasikeis
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Estija uždirbs priimdama Švedijos kalinius – per mėnesį už kiekvieną gaus po 8,5 tūkst. eurų
Liepos 30 d. TV3 Žinios. JAV mokslininkai peikia kolegos kalbas apie artėjančius ateivius: „Tai neatsakingas mokslas“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie lietuvės mirtį Turkijoje: atvykus medikams jie niekuo padėti nebegalėjo
Liepos 30 d. TV3 Žinios. GMP vadovas kaltinamas lėšų švaistymu, o medikai vargsta: „Laivas jau beveik dugne“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Rusija ignoruoja JAV prezidento Donaldo Trumpo ultimatumą
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Ukmergėje 30-metė įtariama kūdikio nužudymu – tikino, kad jai atliktas abortas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Gyvenimas pralėkė prieš akis: poilsiautojams virš galvų praskriejo naikintuvas
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Kristinos ir Josifo namas po liūties pakibo ant skardžio: „Nežinom, ką mums čia daryti“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Biudžetas karpomas, bet gynyba finansuojama – Šadžiaus taktika susidomėjo vokiečių žurnalistai
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamas ugniagesys dirba vos porą mėnesių: „Tai mums skaudi žinia“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Svarbiems komunistams pastatyta „Brežnevo vila“ tapo filmavimo aikštele: „Yra mažai tokių vietų“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Potvyniai skandina ne tik Europą, bet ir Aziją: dėl išlikimo kovoja net kiaulės
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Santaros klinikose veikia gaivinimo komandos – sieks išvengti kuo daugiau mirčių
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Ūkiuose jau mėlynuoja šilauogės – augintojai kviečia prisiskinti patiems
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Valdžia neatskleidžia, kada sužinojo apie droną – nenuėjo ir į slėptuves
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Proteste susikirto Daniel Lupshitz ir Palestinos palaikytojai: „Tegul parėkia, pašaukia“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Lenkiją skandinančios liūtys trauktis nežada – iš stovyklų jau evakuojami vaikai
Liepos 28 d. TV3 Žinios. 7 metai už grotų – toks nuosprendis nustebino paaugles tvirkinusį Ulvidą: „Žmogžudžiai kali po 3 metus“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Gelbėtojų iš vandens traukiami kūnai tėvų nejaudina – palieka vaikus be priežiūros
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Siūlymas siųsti bedarbius į Šaulių sąjungą verčia gūžčioti pečiais: „Galbūt reikia donoru tapti, atsiskaityti krauju?“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Birštone išdygę baugūs nameliai institucijų „neišgąsdino“ – aiškinasi, ar pastatyti legaliai
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Atvykstant brigados karių vaikams, Vilnius ieško vokiškai kalbančių pedagogų – bando privilioti bonusais
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Medžiotojai susirungė išskirtinėse varžytuvėse: „Turi prikviesti, privilioti, sugundyti“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Reikiamo kiekio vandens neišgeria nė dešimtadalis lietuvių: „Anksčiau nebuvo tokio reikalavimo“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Iš Latvijos genami rusai prašo pagalbos – nebegauna Kremliaus pensijų
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Į Europą atvykęs Trumpas pažėrė kritikos: „Baikite su vėjo jėgainėmis, naikinate savo šalis“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Kaune praūžė aviacijos šventė – kvapą gniaužė įspūdingi pasirodymai ore
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Jūros šventėje – akibrokštas: sovietinės nostalgijos kratoma minia traukė rusiškas dainas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. „Aro“ pareigūnų šturmas Šiauliuose: štai kaip vyko ginkluoto vyro sutramdymas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Vandens pramogų verslininkai – neviltyje: „Turime baidarių, bet nėra kam plaukti“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Nedaug trūko, kad Gariūnuose būtų kilęs didelis gaisras: visai šalia liepsnojo vilkikas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Nepilnamečių muštynės pašiurpino radviliškiečius: „Merui dzin yra“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Su interneto vandalais susidūręs Daniil – apie policijos bejėgiškumą: „Jie techniškai nieko blogo nepadarė“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Po J. Timberlake’o koncerto Rumunijoje gerbėja negailėjo kritikos: „Sudainuoji vos penkis žodžius“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Skirtumui tarp vilniečių ir likusios Lietuvos algoms augant, sostinės gyventojai nesidžiaugia: palygino algas
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Po sprendimo statyti konferencijų centrą šalia žydų kapinių, Kukliansky pasipiktinusi: „Tai spjūvis į veidą“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Mirus imtynių ikonai, vietiniai buvo šokiruoti: „Iš pradžių maniau, kad tai pokštas“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Vos G. Paluckui išėjus atostogauti, atsiranda naujos aplinkybės jo istorijoje: įsipainiojęs ir jo brolis su žmona
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Pasakė, ką gyventojams reikš ECB sprendimas nemažinti palūkanų: turi gerų žinių
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Į Nerį išplaukęs pirmasis Vilniaus viešojo transporto laivelis: galės plaukti tik niekur neskubantys
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Jūros šventėje galėsite pamatyti šias unikalias mergaites: tik Klaipėdoje – balerinos šoka ant sienų
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Londone unikali „Titaniko“ paroda: užsidėję VR akinius galite pamatyti viską realistiškai
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Žiežmariuose į upę plūsta teršalai iš nuotekų valykos: toks atvejis – jau ne pirmas
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Ukrainoje vyksta masiniai protestai
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Švietimo ministerijos dovanos abiturientams nesibaigė: apsimetam lyg spektaklyje, kad čia viskas tvarkoj
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą atvyksta dvasinis guru: už tylos kursus galima pakloti ir 1000 eurų
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Vilniuje apdovanoti šimtukininkai: šiemet jų – 4 kartus daugiau
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Varginantys karščiai Europoje: Kosove išdžiuvo ežeras, kelininkams liepta dirba naktimis
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Atsakė, ar vietoj Palucko į premjero postą sėstų Blinkevičiūtė: „Ji stabili ir taip toliau“
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Šiemet valdantieji siūlo keisti pensijas taip: pasakė ir kiek „Sodra“ turi sukaupusi krizei
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Galimu 20-metės išžaginimu Nidoje pasibaisėjo Neringos meras: turi žinių organizatoriams
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokie orai nusimato rugpjūtį
REKLAMA
LT
LT
2025-08-10 10:01
Ant kiek reikia būti, žemai kritusiam,kad pasidaryti Neįgaliojo pažymėjimą.
Atsakyti
ar tam auto jis išduotas
ar tam auto jis išduotas
2025-08-10 09:53
o jei šeimoje keli auto, juk tas neįgalusis, kuriam išduota neįgaliojo auto statymo pažymėjimas gali vairuoti ir kitą šeimos auto, tai kaip prie vieno auto “pririš” tą pažymėjimą, jei rytoj važiuoju su žmonos auto. Neįgaliąjam, turinčiam vairuotojo teises yra išduodamas tas pažymėjimas galiojantis visoje ES. Mažinkite parkavimo kainas ir blogiukams nebus noro klastoti
Atsakyti
Xe
Xe
2025-08-10 09:46
Lietuvoje paprasta taisyklė: Kuo prabangesnė mašina - tuo ji visur priparkuota arčiau durų. O jei mašina bmw - tai ji dar ir per 2 vietas stovi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų