Pažymėjimai dėl patogesnio automobilio statymo masiškai klastojami: siūlo pokyčius

Negana to, tikrinantis pareigūnas net neturi galimybės įsitikinti, ar už automobilio lango paliktas pažymėjimas yra teisėtas ir galiojantis, mat jų apskaita praktiškai neegzistuoja. Sprendimų yra – būtina skaitmenizuoti visą sistemą.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Judėjimo negalią turintis Adomas Bukauskas važinėja vežimėlyje. Įsėsti į automobilį ir iš jo išlipti užtrunka, o taip pat reikia, kad būtų pakankamai laisvos erdvės prie automobilio.
Išlipus iš automobilio, Adomą pasitinka dar vienas iššūkis. Nors ši stovėjimo vieta pagal ženklą yra pritaikyta neįgaliesiems, su vežimu ant šaligatvio užvažiuoti neįmanoma. Lyg ir įrengtas pakilimo takelis, tačiau jo apačioje – šaligatvio bortelis.
Pro šalį lekiant automobiliams, vyras turi važiuoti važiuojamąja kelio dalimi, nuvažiuoti iki žiedo, kad ten, perėjoje, galėtų užvažiuoti ant šaligatvio.
„Dažnai tenka ir neatvažiuoti į susitikimą, ar kažkur, kur buvai suplanavęs nuvažiuot, nes tiesiog negali išlipti. Tai gyvenant su negalia, čia toks labai brangus hobis – tiek finansiškai, tiek laiko prasme“, – kalbėjo Adomas.
Į vežimėlį vilnietis atsisėdo dėl Lazdynų ligoninės medikų aplaidumo. Ir nors pavyko teismuose prisiteisti dalį lėšų, savo kojomis Adomas vaikščioti nebegalės. Tačiau vyras nelinkęs dejuoti. Jis imasi įvairių priemonių, kad asmenims su negalia Lietuvoje gyventi būtų lengviau ir kad būtų užtikrinamos jų teisės. Šiuo atveju jis pasakoja apie problemą su neįgaliųjų automobilių parkavimo vietomis.
„Jų kiekis visą laiką yra plėstinas, turbūt. Bet didesnė problema yra su jų užimtumu, tuo piktnaudžiavimu ir nelegaliu užimtumu“, – sakė vyras.
Neturi galimybės įsitikinti, kurios kortelės – klastotės
Adomo iniciatyva užkūrė diskusiją. Pasirodo, kad asmens su negalia korteles nesąžiningi vairuotojai klastoja ir jomis piktnaudžiauja, o tikrinantys pareigūnai net neturi galimybės įsitikinti, kurios kortelės klastotės, o kurios tikros.
„Ta kortelė yra popierinė. Mes šiandien girdime daug istorijų, kada žmonės padirbinėja tas korteles dėl to, kad yra patrauklu statyti arti kažkokio pastato, arti savivaldybės, arti prekybos centro“, – teigė Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros atstovė Urtė Alksninytė.
„Pasitaikydavo tokių kuriozų, kad net ir asmens su negalia vežimėlio simbolis būdavo atvirkščiai padarytas, tiesiog nuotrauka. Matyt, būdavo daryta veidrodiniu kažkokiu būdu“, – antrino „JUDU“ kontrolės skyriaus vadovas Dainius Jasiukėnas.
Policija pripažįsta, kad šiuo metu praktiškai neturi galimybės tokius pažeidėjus kontroliuoti, mat tokių kortelių apskaita praktiškai neegzistuoja.
„Jeigu automobilyje, prisiparkavusiame neįgaliojo vietoje, nėra fizinio asmens, vairuotojo, praktiškai neįmanoma patikrinti, ar jis teisėtai ten stovi. Kadangi tas ženklas, paliktas už priekinio stiklo, nėra toks informatyvus“, – aiškino Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Sigitas Šemis.
Vilniuje pristatyta naujovė
Pasak policijos, sistemą jau seniai reikia atnaujinti, o skaitmeninių būdų problemai spręsti tikrai yra.
„Siūlom daugiau skaitmeninti. Tarkim, pareigūnas ar savivaldybės darbuotojas, priėjęs prie automobilio, priparkuoto neįgaliojo vietoje, galėtų nuskaityti to ženklo QR kodą ir matyti, ar tam automobiliui jis išduotas“, – sakė S. Šemis.
Savivaldybės įmonė pristatė naujovę – pažymėjimus jau tikrina nuskaitydami automobilio numerį, kurį asmuo su negalia yra užregistravęs programėlėje ir patvirtinęs tapatybę. Visgi tokia tvarka veikia tik sostinėje, ir ne visose vietose, o tik rinkliavos zonose, mokamose aikštelėse.
Savo ruožtu savivaldybė taip pat tikina, kad neįgaliesiems judėti mieste bus lengviau ir lengviau, mat kiekvienos gatvės pertvarkymo metu visur yra įrengiamos neįgaliesiems pritaikytos pravažiavimo vietos. Tačiau pripažįsta, kad užtikrinti patogų asmenų su negalia judėjimą visame mieste – negali.
„Aišku, po to vėlgi atsiranda problemų, nes žinot, pas mus kiemai užkišti, užstato tas nuleistas vietas, tai čia jau, atleiskit, tikrai labai yra sudėtinga kažkaip tai išsispręsti“, – sakė Infrastruktūros grupės patarėjas Gintautas Kazimieras Niaura.
Už neteisėtą automobilių parkavimą neįgaliesiems skirtose vietose vairuotojai gali gauti baudą nuo 60 iki 180 eurų. Vilniuje ir Kaune neleistinoje vietoje pastatyti automobiliai gali būti nutempiami be įspėjimo.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: