  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paulauskas: reikėtų riboti SIM kortelių įsigijimą

2025-11-25 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 10:39

Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pastebi, kad siekiant gabenti kontrabandą, plačiai naudojamos SIM kortelės, kurių atskiri asmenys įsigyja tūkstančiais ir vėliau perpardavinėja. A. Paulauskas mano, jog reikėtų riboti šių prekių įsigijimą.

SIM kortelė BNS Foto

Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pastebi, kad siekiant gabenti kontrabandą, plačiai naudojamos SIM kortelės, kurių atskiri asmenys įsigyja tūkstančiais ir vėliau perpardavinėja. A. Paulauskas mano, jog reikėtų riboti šių prekių įsigijimą.

0

„Vienas iš pavyzdžių yra SIM kortelių cirkuliacija, kai mes matome, kai asmenys įsigyja po tris ar keturis tūkstančius SIM kortelių. Yra atsiradęs naujas fenomenas – SIM kortelių mulai, kurie savo vardu registruoja tūkstančius kortelių, kurios vėliau yra naudojamos nusikalstamų veikų darymui, organizavimui ir panašia. Tai tikrai yra dar viena sritis, kurią būtina griežtinti ir būtina įstatyminiu lygiu vertinti, kaip galima būtų tam tikrus apribojimus uždėti“, – žurnalistams antradienį Seime kalbėjo A. Paulauskas.

Policijos generalinis komisaras, kalbėdamas apie augančius cigarečių kontrabandos mastus, tvirtino, kad šios veiklos organizatoriai veikia itin slaptai, tad jų identifikavimui būtinas itin kruopštus teisėsaugos darbas.

A. Paulauskas tiksliai neatskleidė, ar tokie asmenys jau yra nustatyti, tačiau užsiminė apie „ryškėjančius sąrašus“.

„Tikrai nenorėčiau kalbėti apie taktinius dalykus, bet, kaip ir minėjau, sąrašai ryškėja“, – kalbėjo A. Paulauskas.

Jo teigimu, kontrabanda labiausiai paplitusi šalies rytų ir pietryčių regionuose.

„Tai yra rytų, pietryčių Lietuvos regionai, greičiausiai, kurie yra arčiausiai Baltarusijos sienos, kur jau turbūt kelios kartos aktyviai dalyvauja, vykdant kontrabandą“, – dėstė A. Paulauskas.

ELTA primena, kad pastebėjus išaugusį kontrabandinių cigarečių gabenimo mastą šalyje, nutarta įkurti jungtinę teisėsaugos pareigūnų grupę, kurie sieks identifikuoti minėtų nusikaltimų organizatorius, vykdytojus. 

Teisėsaugos duomenys rodo, kad šiemet per devynis šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius.

Iš viso sulaikyta virš 1,3 mln. cigarečių pakelių atgabentų oru.

Į viršų