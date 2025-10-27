Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-10-27 07:45 / šaltinis: BNS
2025-10-27 07:45

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS)

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

REKLAMA
0

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 38 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 33 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,4 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pasienis su Baltarusija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų
Pasieniečiai Juliaus Kalinsko/Fotobankas
Baltarusijos pasienyje VSAT apgręžė 22 neteisėtus migrantus
VSAT. ELTA / Andrius Ufartas
VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 8 migrantai
Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.
Pasienyje su Baltarusija vėl nefiksuota neteisėtų migrantų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų