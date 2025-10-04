Pasibaisėjo situacija Vilniuje: „Tai stovėjimo aikštelė ar karjeras?“

Vilniaus Perkūnkiemio mikrorajonas – gausiai apgyvendintas, tačiau dažnai, ypač vakarais ir savaitgaliais, visos vietos automobiliams būna užimtos. Tuomet gyventojai turi tenkintis neasfaltuota aikštele šalia daugiabučių Perkūnkiemio gatvėje.
Aikštelė taip ir „susiformavo“ – pritrūkus vietų statyti automobilius, gyventojai ėmė juos palikti tiesiog ant pievos šalia daugiabučių. Taip per laiką pieva tapo parkingu.
Dėl vietų trūkumo į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi vilnietis Andrius (tikrasis vardas redakcijai žinomas).
„Rašau, nes jau nebeliko kantrybės rasti, kur tvarkingai pasistatyti automobilį Perkūnkiemio g. Vėlai grįžus po darbo vienintelis pasirinkimas yra statyti automobilį žvyro aikštelėje, kurioje duobės verčia pagalvoti: tai stovėjimo aikštelė ar karjeras?“ – rašo jis.
Nors prie daugiabučių Perkūnkiemio g. padaryta vietų, jų yra žymiai mažiau nei automobilių. Tad gyventojai piktinasi ne tik tuo, jog yra priversti laikyti automobilus duobėse, bet ir tuo, kad gadinamos jų transporto priemonės.
„Laikyti automobilį visgi kažkur reikia, bet šitoje aikštelėje kiekvieną dieną galvoju, kokią žala daroma mano automobiliui“, – sako Andrius.
Naujienų portalui tv3.lt kreipusis į sostinės savivaldybę, po poros dienų Vilniaus meras paviešino vaizdo įrašą apie Perkūnkiemyje planuojamus darbus.
Aikštelė – 2028 metais
Vilniaus miesto savivaldybė teigia žinanti apie šią problemą ir priduria, kad Perkūnkiemyje trūksta ne tik vietų automobiliams, bet ir kitų miesto erdvių.
„Perkūnkiemyje automobiliams skirtų stovėjimo vietų trūkumo problema yra gerai žinoma. Tačiau lygiai taip pat šiame rajone trūksta viešųjų erdvių, žaliųjų plotų“, – komentuoja sostinės savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas.
„Tai – dešimtmečius besitęsiančios ankstesnių valdžių sukeltos problemos, leidžiant neatsakingą Perkūnkiemio plėtrą ir vystymąsi, kurioms spręsti šiuo metu dedamos nemažos pastangos“, – priduria jis.
Vietoje, apie kurią pranešė vilnietis, anot G. Grubinsko planuojama įrengti skverą su automobilių stovėjimo aikštele.
„Konkrečiai šioje vietoje, kurios dalis šiuo metu apaugusi savaiminiais želdiniais, o likusi dalis naudojama kaip neoficiali neasfaltuota stovėjimo aikštelė, planuojamas kompromisinis variantas: visiškai nauja rekreacinė erdvė su tvarkinga, maždaug 50–60 automobilių stovėjimo vietų aikštele“, – rašo G. Grubinskas.
Planuose – ne tik aikštelė automobiliams
Konkursą dėl skvero projekto parengimo laimėjo architektūros įmonė „Bauland“, su kuria pasirašyta projektavimo sutartis.
Numatoma, kad projektavimo darbai bus baigti 2026 metais. Rangos darbų pabaiga planuojama 2028 m.
Skvere planuojama ne tik automobilių stovėjimo aikštelė, bet ir dvi vaikų žaidimų aikštelės, pavėsinės, amfiteatras, fontanas, pėsčiųjų takai ir, kaip nurodyta projekto pristatyme, „edukacinė gamtos zoną su vabzdžių viešbučiais“.
Sostinės savivaldybės duomenimis, nuo praėjusių metų kelių remonto sezono pradžios iki dabar buvo įrengta daugiau nei 60 korinių dangų kiemuose, išplėstos stovėjimo aikštelės.
Šiuo metu darbai vykdomi dar beveik 30 kiemų Vilniaus mieste.
„Visose per dvejus metus Vilniuje įrengtose korinėse aikštelėse kartu sudėjus tilps apie 2 tūkst. automobilių“, – nurodo G. Grubinskas.
