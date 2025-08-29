Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pareigūnai atskleidė kada ir kokius reidus planuoja vykdyti

2025-08-29 11:42 / šaltinis: Policija.lt
2025-08-29 11:42

Prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugsėjo mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu.

Policija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu.

0

Rugsėjo 1–5 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė. Policijos pareigūnai su budės prie pėsčiųjų perėjų kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos nariais, Lietuvos šaulių sąjungos atstovais, Karo policijos pareigūnais, AB „Kelių priežiūra“ darbuotojais ir jų savanoriais, prisijungs ir policijos rėmėjai.

Rugsėjo 7–9 d., 28–30 – Transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė.

Rugsėjo 12–14 d.– Dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė (ar šie eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus „Reikalavimai dviračių vairuotojams“ ir VIII(1) skyriaus „Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai“ nuostatų).

Rugsėjo 16–22 d. – Europos judumo savaitė ir Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuotos Saugaus eismo dienos (angl. ROADPOL Safety Days) ir Europos diena be žuvusiųjų keliuose.

Rugsėjo 24–26 d. – vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos), privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (pridegimo sistemų), saugos šalmų) naudojimo kontrolė.

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas priemones. Rekomenduojame prieš kelionę pasidomėti eismo sąlygomis https://eismoinfo.lt, pasitikrinti viešojo transporto tvarkaraščius www.judu.lt ir ww.stops.lt svetainėse bei suplanuoti maršrutą numatant papildomo laiko atsargą.

