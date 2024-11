Parduotuvėje pamatytas vaizdas pašiurpino vyrą: užfiksavo, kaip žmonės dirba šaltyje

Vyras pasipiktino, kad vienoje iš Vilniuje esančių „Express market“ parduotuvių darbdavys, rizikuodamas darbuotojų sveikata, neva mėgina sutaupyti pinigų.

„Express market“ atstovai tvirtina, kad parduotuvėje žema oro temperatūra vyrauja dėl įvykusio šildymo sistemos gedimo, o Valstybinė darbo inspekcija (VDI) įspėja, kad esant tokioms darbo sąlygoms darbuotojai gali atsisakyti dirbti.

Užfiksuota vaizdo įrašu

Vaizdas nufilmuotas spalio 20 d. Vaizdo įraše užfiksuotas rusų kalba vykstantis pirkėjo ir kasininkės pokalbis.

Tiesa, pokalbis pasižymi dažnai vartojama necenzūrine kalba – netrūksta rusiškų keiksmažodžių.

Aiškėja, kad atvykęs pirkėjas pradėjo domėtis dėl ko parduotuvėje yra šalta, o vaizdo įraše matyti, kad kasininkė dirba užsidėjusi striukę.

Vaizdo įraše pirkėjas paklausia kasininkės, kiek parduotuvėje yra laipsnių, į ką kasininkė atsako: „šiandien 13“. O vyrui paklausus ar „grubiai tariant, yra šalta?“, kasininkė dar kartą pakartoja tą patį.

„Va čia kasoje išvis 13“, – sako „Express market“ darbuotoja.

Be to, pirkėjui pasiteiravus, dėl ko parduotuvėje negalima įjungti šildymo, kasininkė atsakyti negalėjo.

Parduotuvės lankytojas taip pat sunerimo, jog dirbant tokiomis sąlygomis, „Express market“ darbuotojai gali paprasčiausiai susirgti. Į tai kasininkė atsakė: „Tai mes jau“. O pirkėjui pasidomėjus ar sergantys darbuotojai yra išleidžiami iš darbo, moteris atsakė gana neaiškiai.

„Nu, išeisi savavališkai ir viskas“, – atsakė kasininkė.

Vėliau pirkėjas išeina iš „Express market“ parduotuvės, o vaizdo įraše girdisi juo nuostaba, jog parduotuvės darbuotojai privalo dirbti tokiomis sąlygomis.

„Man šalta jau lauke, o jie net neįjungia (šilumos – aut. past.). Va čia dirbam“, – vaizdo įraše piktinosi vyras.

Sudegė katilo plokštė

Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams nusiuntus užklausą „Express market“ atstovams, dėl kokių priežasčių jų sostinėje esančioje parduotuvėje galimai oro temperatūra galėjo nukristi iki 13 laipsnių šilumos, parduotuvių tinklo marketingo vadovė Karolina Moliušytė patvirtino, kad parduotuvėje įvyko šildymo sistemos gedimas.

„Parduotuvėje, esančioje A. Kojelavičiaus g. 170 yra įvykęs šildymo sistemos (t.t. „katilo plokštė sudegusi“) gedimas, kuris šiuo metu šalinamas“ – žurnalistams atsakyme raštu nurodė K. Moliušytė.

„Express market“ atstovė teigia, kad nurodyti iki kiek laipsnių parduotuvėje buvo nukritusi oro temperatūra ji negali, visgi moteris pripažįsta, kad iš tiesų patalpų temperatūra buvo nukritusi žemiau normos ribų.

Tiesa, K. Moliušytė nurodo, kad gedimo kol kas parduotuvėje sutvarkyti nepavyko, o darbuotojams prie kasų šiuo metu pastatyti autonominiai šildymo įrenginiai.

„ Atvykusiems meistrams nepavyko iškart išspręsti problemos, dirbama toliau. Prie kasų pastatyti autonominiai šildymo įrenginiai – nors apšildyti visos parduotuvės jie negali. Nupirksime arba išnuomosime papildomus šildytuvus ir stengsimės kuo greičiau „paleisti“ šildymo sistemą“, – komentuoja K. Moliušytė.

Be to, „Express market“ atstovė užtikrina, kad darbuotojai parduotuvėje nėra verčiami dirbti sirgdami. O teigimas, jog tokiu būdu stengiamasi taupyti darbuotojų sąskaita – nepagrįstas.

„Jokiu būdu neskatiname darbo sergant, nes tai tik didina rizikas – gali užsikrėsti kiti darbuotojai, pirkėjai“, – teigia K. Moliušytė.

Parduotuvėje temperatūra privalo siekti 18 laipsnių šilumos

Anot Valstybinės darbo inspekcijos (VDI), šaltuoju metų laikotarpiu patalpų oro temperatūra parduotuvių prekybos salėse ir kitose visuomeninės paskirties patalpose turi siekti nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos.

O dirbant vidutinio sunkumo fizinius darbus, tokiose patalpose kaip, pavyzdžiui, sandėliai, šaltuoju metų laiku oro temperatūra darbo vietoje privalo būti nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos.

„Vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, taip pat užtikrinant tinkamą oro temperatūrą darbo vietose. Už įstatymo nuostatų nevykdymą darbdaviui gali būti taikoma administracinė atsakomybė“, – tv3.lt žurnalistams raštu komentavo VDI.

Be to, VDI atstovai pabrėžia, kad susirgę darbuotojai į darbą turėtų neiti ir kreiptis į gydymo įstaigą. Be to, nurodoma, kad tam tikrais atvejais darbuotojai taip pat turi teisę atsisakyti dirbti.

„Jeigu padalinio vadovas ar kitas darbdavio įgaliotas asmuo ar darbdaviui atstovaujantis asmuo nesiima reikiamų priemonių pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus ir apsaugoti darbuotojus nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai šiais atvejais: kai dirbama neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių ir (ar) kai darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis; kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai ar gyvybei“, – teigia VDI.

Be to, tais atvejais, kai darbdavys nesudaro saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, anot VDI, asmuo taip pat turi teisę apskųsti tokį darbdavio elgesį.

„Asmuo turi teisę kreiptis su rašytiniu skundu (prašymu), kurį gali atsiųsti paštu arba elektroninėmis priemonėmis, arba atnešti į bet kurį VDI teritorinį skyrių (adresus ir kitą reikiamą kontaktinę informaciją galima rasti interneto svetainėje vdi.lrv.lt). VDI inspektoriui atlikus įmonės patikrinimą ir nustačius darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus, juos pašalinti per nustatytą terminą yra įpareigojamas darbdavys“, – sakoma VDI komentare.

VDI nurodo, kad dėl „Express market“ parduotuvių tinklo Darbo ginčų komisija 2024 m. gavo 4 skundus. Tiesa, tik 1 iš šių skundų vis dar yra nagrinėjamas. 1 skundas buvo atmestas, o 2 skundų atsisakyta nagrinėti ieškovams atsisakius reikalavimų. Skundai pateikti dėl atleidimo iš darbo ir darbo užmokesčio.