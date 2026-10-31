Parduotuvėje alų ir šokoladą pavogęs vaikinas nustebino ir visko mačiusius pareigūnus: „Ką čia darai?“

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Atvykę pareigūnai ieškomą asmenį pastebėjo netoliese, ramiai sėdintį ant suoliuko, o šalia jo buvo ir grobis – alaus skardinės. Paklaustas, ar už gėrimus susimokėjo, vaikinas išdėstė savo logiką:
„Pirkau, bet nesumokėjau. – Tai pavogei kitaip sakant? – Nenorėdamas“, – teisinosi vyras, kurio kišenėse pareigūnai tuoj pat aptiko ir visą krūvą šokolado plytelių.
Policininkams nuvykus į parduotuvę, darbuotojas papasakojo, kaip nutiko nusikaltimas. Pasirodo, vagišius pasiėmė pakuotę alaus ir bandė sprukti pro tarnybinį išėjimą. Ieškodamas durų atidarymo mygtuko, jis netyčia paspaudė šviesos jungiklį ir užgesino šviesą visoje patalpoje.
Tai atkreipė darbuotojo dėmesį. Užrakinus išėjimus, bėglys tapo nevaldomas. Anot darbuotojo, is peršoko per prekystalį, apgadino kasą, vėl pagriebė alų ir bandė išdaužti duris jėga. Vaizdo kameros užfiksavo, kaip vaikinas kojomis ir rankomis daužė stiklą.
Nusikaltėliui įsijungė amnezija
Pamatęs vaizdo įrašus ir išgirdęs kaltinimus, sulaikytasis prarado atmintį.
„Ar jūs įvykdėte atvirą vagystę parduotuvėje ir sugadinote duris?“ – klausė pareigūnas.
„Net nežinau. – Kur gyvenate atsimenate? – Irgi nelabai“, – veidmainiavo sulaikytasis, o vėliau netgi pateikė netikėta prašymą.
„Galite, pareigūne, mane išleisti?“ – susitarti bandė sulaikytasis.
Supratęs, kad taip nieko nebus, vyriškis tarnybiniame automobilyje griebėsi paskutinio šiaudo – iš pradžių bandė nusimauti antrankius per kojas į priekį, o po to tiesiog apsimetė, kad neteko sąmonės.
„Ką čia darai? Nepaeis, nepaeis“ – it mažą vaiką drausmino pareigūnai.
Visą epizodą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.