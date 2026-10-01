Turite tokį automobilį? Vagys Lietuvoje nusitaikė būtent į jį – perspėkite ir artimuosius

Policijos duomenimis, šiemet per pirmuosius aštuonis mėnesius Lietuvoje užregistruotos 388 autotransporto vagystės – 28 proc. mažiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ištirti pavyko 108 atvejus.
Tuo metu Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė Ieva Naraškevičiūtė-Kubilė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad per nepilnus devynis šių metų mėnesius draudikai fiksavo apie 40 pavogtų transporto priemonių. Pernai per analogišką laikotarpį jų buvo apie 45.
Anot jos, vertinant pastaruosius kelerius metus, didelių pokyčių nematyti – kasmet pavagiama maždaug 70 draustų automobilių.
Naujas ilgapirščių taikinys – „Toyota RAV4“
Ilgą laiką automobilių vagys dažniausiai taikėsi į gerai žinomas, paklausias ir didesnę vertę turinčias markes.
Tarp tokių – „BMW“, „Mercedes-Benz“, „Audi“, „Land Rover“ ir „Lexus“. Didžiausios dėl automobilių vagysčių draudikų fiksuotos žalos yra viršijusios net 50 tūkst. eurų.
Vis dėlto, anot jų, pastaruosius kelerius metus išsiskiria ir vienas konkretus modelis – „Toyota RAV4“.
„Dalis draudimo bendrovių nurodo, jog būtent šie automobiliai sudaro daugiau nei pusę visų pavagiamų klientų automobilių. Vidutinė išmoka tokio automobilio vagystės atveju siekia 26 tūkstančius eurų. Dažniausiai vagiami 4–5 metų senumo automobiliai“, – nurodo I. Naraškevičiūtė-Kubilė.
Taip pat, anot jos, tarp vagių pastaraisiais metais populiarus ir „Lexus RX“ modelis.
Automobilius išardo net jų stovėjimo vietose
Draudikai pastebi, kad vagys vis dažniau nusitaiko ne į visą transporto priemonę, o į konkrečias, antrinėje rinkoje paklausias jos dalis.
„Atkreiptinas dėmesys, jog budrūs turėtų būti visi automobilių savininkai – tiek tie, kurie vairuoja visiškai naujus, tiek tie, kurie sėdi prie senesnio automobilio vairo, nes ilgapirščiai taikosi ne tik į pačius automobilius, bet ir į automobilių detales, kurios paklausiausios antrinėje rinkoje“, – pažymi draudikai.
Anot jų, dažniausiai vagiami daugiafunkciai vairai, multimedijos įranga, valdymo blokai, prietaisų skydeliai, oro pagalvės. Pastaruoju metu daugėja ir aklosios zonos stebėjimo įrangos vagysčių iš palyginti naujų automobilių.
„Anksčiau vagys pasisavindavo automobilius, kuriuos paskui išardydavo ir parduodavo dalimis. Dabar, tobulėjant technologijoms ir į automobilius diegiant modernias paieškos sistemas, vagys vis dažniau ardo automobilius dalimis ten, kur šie stovi“, – atskleidžia specialistė.
Be to specialistė ragina nepamiršti, kad vagys skuba, todėl, bandydami išmontuoti vairą ar multimedijos įrangą, neretai apgadina ir kitas automobilio dalis, pavyzdžiui, išdaužo langus.
„Transporto priemonės detalės nėra gražiai ir tvarkingai išimamos. Vagys vengia būti užklupti, skuba, todėl, norėdami pavogti tam tikras detales, apgadina ir kitas. Pavyzdžiui, vagiant vairą ar multimediją, gali būti išdaužtas ir lango stiklas, o kai kuriais atvejais net keli, todėl nuostoliai būna tikrai dideli“, – aiškina ji.
Ilgapirščius domina ir automobilių salonuose palikti daiktai – telefonai, piniginės, kuprinės, kuriose gali būti vertingų daiktų.
Beraktė sistema vagims atveria daugiau galimybių
Dar viena draudikų pastebima tendencija – vagys vis dažniau ieško automobilių su berakte atrakinimo ir užvedimo sistema. Anot jų, tokias transporto priemones, pasitelkus elektroninę įrangą, galima pavogti labai greitai.
„Tokio tipo vagystės vyksta bet kuriuo paros metu, kadangi laužtis į automobilį nereikia, nesukeliamas joks aplinkinių įtarimas – jis tiesiog užvedamas ir nuvaromas.
Automobilių vagystėse dažniausiai pasitelkiamos elektroninės priemonės, leidžiančios perimti beraktės atrakinimo sistemos signalą, taip pat palydovinio ryšio slopintuvai“, – nurodo I. Naraškevičiūtė-Kubilė
Be to, draudikai pažymi, jeigu pavogti viso automobilio nepavyksta, nusikaltėliai gali nusitaikyti į jo žibintus, parkavimo sistemą, veidrodėlius, oro pagalves, bamperius ar kitas brangias detales.
Kaip apsaugoti automobilį?
Draudikai pataria pasirūpinti papildomomis apsaugos priemonėmis – nepriklausomu imobilizatoriumi, pažangia signalizacija ar GPS sekimo įrenginiu.
„Automobilių su berakte atrakinimo ir užvedimo sistema savininkams rekomenduojama raktelius laikyti toliau nuo durų ar langų ir naudoti signalą blokuojančius dėklus.
Automobilio taip pat nereikėtų palikti nuošaliose, prastai apšviestose vietose. Nemažai detalių vagysčių įvyksta ir požeminėse daugiabučių parkavimo aikštelėse, ypač tuomet, kai automobilis ten paliekamas ilgesniam laikotarpiui. Svarbu ilgapirščių nevilioti ir akivaizdžiai paliekamais asmeniniais daiktais automobilio viduje“, – nurodo draudikai.
Be to, anot specialistų, apsaugoti galima ir atskiras automobilio detales – pavyzdžiui, graviruoti veidrodėlius automobilio valstybiniu numeriu arba naudoti specialius žymėjimo kodus.
Draudikų teigimu, žymint detales rekomenduojama rinktis automobilio kėbulo numerį, nes tai gali padėti pareigūnams atpažinti pavogtą turtą.
Vis dėlto, pasak I. Naraškevičiūtės-Kubilės, jokia apsaugos priemonė negarantuoja, kad automobilis nebus pavogtas, todėl vairuotojams patariama įvertinti ir galimus finansinius nuostolius.
„Kasko draudimas gali padėti išvengti neplanuotų nuostolių, ne tik jeigu automobilis nuvarytas, bet ir tuo atveju, jeigu šis apvagiamas. Pavogtas automobilis ar jo dalys gali tapti nemenku iššūkiu šeimos finansams.
Vis dar gajus mitas, kad kasko reikalingas tik naujiems ar prabangiems automobiliams, tačiau vagys dažnai renkasi ir senesnius, vidutinės klasės automobilius, ypač jų dalis. Todėl kasko draudimu verta pasirūpinti, nepriklausomai nuo automobilio amžiaus ar klasės“, – nurodo ji.
Policija nurodė, kokia situacija šalyje
Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kad šiemet per 8 mėnesius (sausis-rugpjūtis) šalyje registruotos 388 autotransporto vagystės (t.y. 28 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį), ištirtos – 108.
Per pastaruosius metus tarp dažniausiai vagiamų patenka „BMW“, „Mercedes-Benz“, „Audi“, „Volkswagen“ bei „Toyota“ automobilių markės.
Vis tik policijos atstovas pažymi, kad ilgalaikėje perspektyvoje sudėtinga būtų išskirti vieną labiausiai vagiamų automobilių markę.
„Jokia apsauga neužtikrina šimtaprocentinės apsaugos, o vagystės būna įvairios, nuo paprastų, kai automobilyje paliekami rakteliai iki tokių, kuomet vagys naudoja išmanią techniką.
Rekomenduojame draustis savo automobilius, nepalikti jų tamsiose, nuošaliose, mažai žmonių lankomose vietovėse“, – aiškina R. Matonis.
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