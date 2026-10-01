Lietuvoje masiškai plinta įžūli sukčių afera: „Ypač atidūs turėtų būti...“

Policija dalijasi Vilniuje nustatytu atveju, kai žmonės susidomėjo nuomos skelbimu, apžiūrėjo butą, pasirašė sutartį ir sumokėjo avansą. Tačiau vėliau tariama nuomotoja nebeatsiliepė telefonu, skelbimas buvo pašalintas, o pažadėtų raktų žmonės taip ir negavo.
Policija įspėja gyventojus dėl sukčių atvejų
Pareigūnai taip pat pateikia svarbiausius patarimus, kaip atpažinti galimą sukčiavimą ir apsaugoti savo pinigus.
„DĖMESIO – PLINTA BUTŲ NUOMOS SUKČIAVIMO ATVEJAI!
Ieškote buto nuomai? Būkite itin atidūs!
Socialiniuose tinkluose, ypač „Facebook“, gali būti skelbiami fiktyvūs būsto nuomos pasiūlymai.
Vilniuje nustatytas atvejis, kai asmenys, susidomėję buto nuomos skelbimu, susisiekė su tariama nuomotoja, apžiūrėjo butą, pasirašė nuomos sutartį ir sumokėjo avansą.
Vėliau paaiškėjo, kad į butą įsikelti nepavyks – tariama nuomotoja nebeatsiliepė telefonu, skelbimas buvo pašalintas, o pažadėtų raktų nukentėjusieji taip ir negavo.
Ypač atidūs turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantys būsto nuomai!
PRIEŠ MOKĖDAMI AVANSĄ:
- patikrinkite, kas yra tikrasis būsto savininkas;
- įsitikinkite, kad asmuo turi teisę nuomoti būstą;
- neskubėkite pasirašyti sutarties ir pervesti pinigų;
- išsaugokite nuomos skelbimą;
- išsaugokite nuomotojo kontaktus;
- išsaugokite visą susirašinėjimą.
NEPASITIKĖKITE vien gražiu buto vaizdu ar skubiai siūloma „gera kaina“!
Jeigu pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, būkite ypač atsargūs!
Jeigu įtariate, kad susidūrėte su sukčiavimu – nedelskite ir kreipkitės į policiją.
Esant skubiai pagalbai – skambinkite 112.
PASIDALINKITE ŠIA INFORMACIJA!
Galbūt jūsų pasidalijimas padės kitam žmogui išvengti sukčių ir neprarasti pinigų“, – rašoma įraše.
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