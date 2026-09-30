Sukčių gudrybė: štai kaip iš vyro išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų

Teisėsaugos duomenimis, antradienį į pareigūnus kreipėsi 1957 metais gimęs vyras. Jis pranešė, kad šių metų birželio mėnesį internete užpildė skelbimą apie investicines paslaugas. Vėliau su nukentėjusiuoju telefonu susisiekė rusakalbis asmuo, kuris įtikino jį investuoti į internetinę platformą.
Apgaulei pasidavęs vyras prarado 10 tūkst. 200 eurų.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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