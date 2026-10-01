Šiaulių rajone – muštynės: nukentėjusysis gydomas ligoninėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas trečiadienio vakarą, apie 22.40 val.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Patalpoje, kilus konfliktui, nepilnametis (gim. 2009 m.) sumušė nepilnametį (gim. 2011 m.), kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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