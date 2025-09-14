Panevėžyje sulaikytas prieš moterį smurtavęs vyras

Anot jos, šeštadienį apie 14 val. Margirio gatvės bute neblaivus vyras smurtavo prieš neblaivią 1986 metais gimusią moterį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą.
Nukentėjusiai nustatytas 2,28 promilių girtumas.
Tuo metu 1987 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,07 promilių girtumas, uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
