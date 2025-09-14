Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje sulaikytas prieš moterį smurtavęs vyras

2025-09-14 09:57 / šaltinis: BNS
2025-09-14 09:57

Panevėžyje sulaikytas prieš moterį smurtavęs vyras, sekmadienį pranešė policija. 

Policija (nuotr. Elta)

0

Anot jos, šeštadienį apie 14 val. Margirio gatvės bute neblaivus vyras smurtavo prieš neblaivią 1986 metais gimusią moterį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. 

Nukentėjusiai nustatytas 2,28 promilių girtumas. 

Tuo metu 1987 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,07 promilių girtumas, uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

