Pamatykite, kaip pasikeis Vilniaus senamiestis – atskleidė, kam skirs ypatingą dėmesį

Remonto projektus parengusi Vilniaus vystymo kompanija kvietė gyventojus į viešus susitikimus, kuriuose buvo pristatyti projektų sprendiniai ir aptarti svarbiausi klausimai.
Miestas bus dar labiau pritaikytas visiems
Atnaujinant senamiesčio gatves daug dėmesio skiriama patogiam ir saugiam judėjimui. Jogailos ir Vilniaus gatvėse bus išplatinti šaligatviai, o vakariniame Jogailos gatvės pakraštyje – įrengtas dviračių takas, jungiantis Islandijos gatvę ir Gedimino prospektą. Bazilijonų gatvėje, taip pat M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių dalyse, bus pakeista susidėvėjusi asfalto danga, sutvarkyti šaligatviai ir apšvietimas.
„Visose atnaujinamose senamiesčio gatvėse planuojama įrengti taktilinius paviršius bei reikalingose vietose nuleisti bortus, kad gatvės būtų pritaikytos žmonėms su negalia. Atlikus darbus, pėstieji, dviratininkai ir viešasis transportas galės judėti sklandžiau, o gatvės taps saugesnės ir patogesnės kasdieniam naudojimui“, – akcentuoja gatvių atnaujinimo projektus parengusios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Ypatingas dėmesys miesto žalumui ir paveldui
Visos remontuojamos gatvės – istorinės miesto vietos, todėl pokyčius Vilniaus vystymo kompanija kuria glaudžiai bendradarbiaudama su paveldosaugos institucijomis. Bus išsaugomos autentiškos gatvių trasos, o Bazilijonų ir Vilniaus gatvės atkarpose – restauruotas margaspalvio granito grindinys.
Jogailos gatvėje numatoma šaligatvius iškloti pilko granito trinkelėmis, tai suteiks vizualinį vientisumą su Gedimino prospektu. Šioje trasoje taip pat bus išsaugoma istorinė liepų alėja. Kiekvienoje senamiesčio atnaujinimo zonoje planuojama skirti ypatingą dėmesį žalumos išsaugojimui ir gerinti medžių augavietes.
Gyventojų įtraukimas – svarbi atnaujinimo dalis
Pasak Lauros Joffė, gyventojų įsitraukimas itin svarbus siekiant sukurti visiems patogų miestą. Remonto sprendinių rengimo metu vyko atviri projektų pristatymai, juose dalyvavo gyventojai, verslų atstovai, aktyvistai.
Susitikimų metu Vilniaus vystymo kompanijos architektai ir inžinieriai pristatė planuojamus pokyčius, aptarė dalyvių klausimus ir pastebėjimus. Taip siekiama užtikrinti, kad suplanuoti atnaujinimai būtų aiškūs visiems gyventojams, kuriuos jie ateityje palies, o projektuotojams
tokie pristatymai tampa gera proga pasitikrinti, ar buvo tinkamai įvertinti įvairių visuomenės grupių poreikiai.
Daugiausiai dėmesio sulaukė Jogailos gatvės aptarimas, kurio metu diskutuota apie naujai projektuojamą dviračių taką. Gyventojai siūlo jį pritraukti prie važiuojamosios dalies, projekto komanda stengsis atsižvelgti į šį pageidavimą.
Bazilijonų gatvės bendruomenė itin pozityviai priėmė istorijos įprasminimą – po remonto čia atsiras rurmuso kontūro pažymėjimas, miesto įtvirtinimų sistemos maketas, istorinės Bazilijonų gatvės trasos pažymėjimas, Barkenbergo namo vietos pažymėjimas.
Aptariant Vilniaus gatvės pokyčius svarstyta, kaip geriausiai užtikrinti prieinamumą žmonėms su negalia, taip pat koks yra optimaliausias gatvės borto aukštis, kad būtų suvaldytas automobilių srautas ir sukurta daugiau patogumo pėstiesiems.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!