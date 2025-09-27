Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palucko Vyriausybės darbą pusė Lietuvos gyventojų vertina blogai

2025-09-27 09:12 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 09:12

Bene 8 mėnesius išdirbusios ir po netilusių premjero skandalų vasarą atsistatydinusios Gintauto Palucko Vyriausybės darbą pusė šalies gyventojų vertina blogai, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa.

G. Paluckas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Bene 8 mėnesius išdirbusios ir po netilusių premjero skandalų vasarą atsistatydinusios Gintauto Palucko Vyriausybės darbą pusė šalies gyventojų vertina blogai, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų" apklausa.

Rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis teiraujantis gyventojų, kaip jie vertinta G. Palucko Vyriausybės veiklą ir padarytus darbus, vos trečdalis (32 proc.) pasisakė teigiamai – 2 proc. respondentų atsiliepė labai gerai, dar 30 proc. nurodė buvusį Ministrų kabinetą vertinantys greičiau palankiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

51 proc. tyrimo dalyvių tvirtino priešingai ir 19-ąją Vyriausybę įvertino neigiamai. 38 proc. nurodė, kad buvusio kabineto veiklą vertina greičiau blogai, o 13 proc. – labai blogai.

Tiesa, maždaug šeštadalis (17 proc.) tyrime apklaustų respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Dažniau neigiamai pasisakė vyrai, 30–49 metų amžiaus žmonės, didmiesčių gyventojai, respondentai, įgiję aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą, specialistai ir tarnautojai bei vadovai, žmonės, gaunantys virš 2 tūkst. eurų mėnesines šeimos pajamas.

Vertindami buvusio socialdemokratų pirmininko Vyriausybės darbą, kritiškiau pasisakė dešiniųjų pažiūrų tyrimo dalyviai – 70 proc. jų pasisakė neigiamai. 21 proc. respondentų manė, kad G. Palucko kabinetas dirbo gerai, 9 proc. neatsakė.

Kairiųjų pažiūrų respondentai – pozityvesni. Net 46 proc. jų nurodė, kad 19-osios Vyriausybės darbas buvo geras, 42 proc. atsakė priešingai, dar 12 proc. nežinojo.

Gerai 19-ąją Vyriausybę įvertino tik LSDP rinkėjai

Teiraujantis gyventojų, kaip jie vertina G. Palucko Vyriausybės veiklą bei padarytus darbus, labiau teigiamai nei blogai pasisakė tik valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) rinkėjai. 60 proc. jų teigė, kad buvęs Ministrų kabinetas dirbo gerai, 29 proc. nurodė priešingai, maždaug kas dešimtas (11 proc.) neatsakė.

Kitos valdančiosios partijos „Nemuno aušros“ rinkėjai pasisakė labiau neigiamai – 46 proc. jų 19-osios Vyriausybės veiklą įvertino blogai, 43 proc. – palankiai, o 11 proc. nurodė, kad nežino, arba neatsakė į klausimą.

38 proc. naujoje koalicijoje dirbančių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) simpatikų apie buvusią Vyriausybę atsiliepė teigiamai, 41 proc. – neigiamai, penktadalis (21 proc.) į klausimą neatsakė.

Tuo metu du trečdaliai (67 proc.) buvusioje valdančiojoje daugumoje dirbusių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ rinkėjų rugpjūtį atsistatydinusį kabinetą įvertino blogai. Palankiai atsiliepė 27 proc. Vyriausybėje partijos atstovų turėjusios politinės jėgos palaikytojų, 6 proc. tvirtino nežinantys.

Taip pat 67 proc. Liberalų sąjūdžio rinkėjų manė, kad G. Palucko kabinetas dirbo blogai, 23 proc. galvojo priešingai ir apie 19-ąją Vyriausybę atsiliepė palankiai, dar dešimtadalis (10 proc.) į klausimą atsakymo nepateikė.

Kritiškiausiai apie atsistatydinusią Vyriausybę pasisakė konservatorių rėmėjai. 7 iš 10 balsuojančiųjų už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (TS-LKD) teigė, kad G. Palucko vedamo Ministrų kabineto veikla buvo prasta (72 proc.). Teigiamai atsiliepė tik 18 proc. respondentų, taip pat dar 10 proc. teigė nežinantys.

„Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa vyko 2025 m. rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 114 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.

