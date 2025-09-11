Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas įpareigojo Daną Palucką dėvėti apykoję

2025-09-11 13:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 13:43

Iš premjero pareigų atsistatydinusio Gintauto Palucko broliui Danui Paluckui ketvirtadienį teismas skyrė intensyvią priežiūrą – prievolę tris mėnesius dėvėti apykoję.

Gintautas Paluckas, grotos, Danas Paluckas, Kauno kalėjimas (nuotr. stop kadras)

Iš premjero pareigų atsistatydinusio Gintauto Palucko broliui Danui Paluckui ketvirtadienį teismas skyrė intensyvią priežiūrą – prievolę tris mėnesius dėvėti apykoję.

0

Ją įtariamasis turi dėvėti iki gruodžio 11 dienos, vėliau šis terminas gali būti tęsiamas, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismas.

Ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis dėl kardomosios priemonės skyrimo dar gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas rugpjūčio 14 dieną tenkino prokuratūros prašymą ir leido nusikalstamomis veikomis įtariamą D. Palucką suimti mėnesio laikotarpiui – iki rugsėjo 12 dienos, tai yra iki šio penktadienio.

Besibaigiant suėmimo terminui, prokuratūra nesikreipė į teismą dėl suėmimo pratęsimo – paprašė įpareigoti įtariamąjį dėvėti apykoję.

Kardomąją priemonę – prievolę segėti apykoję – gali paskirti tik teismas, prokuroras pats savarankiškai paskirti ar pratęsti terminą dėl šios kardomosios priemonės taikymo negali. Tai antra pagal griežtumą kardomoji priemonė. Gavęs prašymą dėl šios kardomosios priemonės, teismas paprastai aiškinasi, ar ją paskyrus bus užtikrintas elektros energijos tiekimas, tinkamas ryšys.

Be D. Palucko buvo sulaikyti dar keturi asmenys – teismas prokuroro prašymu buvo leidęs paleisti kitą įtariamąją Aistę Valančienę. Ji buvo suimta nuo rugpjūčio 13 dienos iki rugpjūčio 27 dienos. 

Mažosios bendrijos „AVR grupė“ vadovė taip pat yra laisvėje, ji irgi dėvi apykoję.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) neseniai pranešė, kad atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įmonės „Garnis“ veiklos ir iš viso sulaikė penkis asmenis, atliko ne mažiau nei 10 kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose, paėmė tyrimui reikalingus dokumentus bei kiti svarbius daiktus.

FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.

