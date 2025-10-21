Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paluckas kol kas nežada trauktis iš politikos: nestumkite manęs nuo laiptų

2025-10-21 15:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 15:39

Vasarą iš premjero ir socialdemokratų pirmininko pareigų pasitraukęs Gintautas Paluckas sako kol kas neketinantis trauktis iš politikos. Parlamentaras nurodo – jeigu priims kokį nors sprendimą dėl savo politinės ateities, apie jį informuos visuomenę.

Gintautas Paluckas BNS Foto

Vasarą iš premjero ir socialdemokratų pirmininko pareigų pasitraukęs Gintautas Paluckas sako kol kas neketinantis trauktis iš politikos. Parlamentaras nurodo – jeigu priims kokį nors sprendimą dėl savo politinės ateities, apie jį informuos visuomenę.

2

„Nestumkite manęs nuo laiptų. Kaip sakyti, jeigu norėsiu, aš jais ir nulipsiu. Kol kas aš dirbu Seime, manau, kad savo darbą atlieku gerai. O jeigu pasirodys, kad reikia priimti kažkokius sprendimus (...) – aš juos priimsiu ir informuosiu visuomenę“, – antradienį žurnalistams Seime sakė G. Paluckas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis teigė paklaustas apie socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus išsakytas mintis, neva ekspremjeras gali trauktis iš politikos.

„Kokios mintys mane kankina – sau pasiliksiu. Jeigu turėsiu sprendimus – tikrai informuosiu“, – pakartojo jis, paklaustas, ar nesvarsto palikti aktyvios politikos.

Antradienį Seimas nepradėjo apkaltos proceso ekspremjerui. Tokį siūlymą teikė opozicijos atstovai. Jų vertinimu, eidamas Seimo nario pareigas ir kartu spręsdamas privataus verslo klausimus, buvęs ministras pirmininkas siekė asmeninės naudos ir tokiu būdu šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Kaip skelbta, vasarą pasirodžius keletui žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko verslą, ryšius bei įtartinus sandorius, politikas pasitraukė iš Vyriausybės vadovo posto bei socialdemokratų partijos pirmininko pareigų.

