Palionis žada stiprinti trumpąsias maisto tiekimo grandines

Pasak jo, trumpąsias grandines bus bandoma paskatinti kitokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, lengvinamas kooperatyvų dalyvavimas – jie galės būti tarpininkai ir taip išplėsti savo siūlomų produktų asortimentą.
„Dabar keičiam strateginį planą, palengvinam kooperatyvams dalyvavimą trumposiose grandinėse, nes iki šiol jie negalėjo būti tarpininkai, kad galėtų išplėsti ratą asortimento savo siūlomų produktų, ne tik iš kooperatyvo narių“, – susitikime su Seimo demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariais ketvirtadienį teigė A. Palionis.
Ministras pabrėžė, kad jau aštuonerius metus stebima tendencija, kad trumposios grandinės nesivysto.
„Turim ir priemones trijų lygių, net iki logistikos centrų, parama yra didelė, bet nesiryžta – arba susijungia, kooperuojasi ūkininkai, bet rezultato nėra. Pakeitėm ir viešuosius pirkimus – nuo 2022 metų yra tik trys pirkimai atlikti. Vasarą buvo kvietimas trumpųjų grandinių, neatėjo nė vienas, neatnešė nė vienos paraiškos“, – kalbėjo A. Palionis.
Anot jo, pagrindinė priežastis, kodėl iki šiol nesivystė trumposios grandinės – sudėtinga pradžia, kurią ministras prilygino plyno lauko investicijai. Todėl, pasak jo, bus siekiama skatinti palaipsniui, suteikiant po vieną priemonę.
„Vakar priėmėm sprendimą eiti palaipsniui (...), pavyzdžiui, mėsinė galvininkystė, kadangi kooperacija yra ne mažiau penkių ūkininkų, kurie susijungia į bendrą veiklą, tai duoti iš pradžių mobilią skerdyklą, kad galėtų skersti gyvulius, nes dabar jie dažnai samdo, veža gyvulius į skerdyklas, tada parsiveža mėsą, tai jiems kainuoja, plius vietoje skerdžiant gyvulį ir stresas mažesnis, ir mėsos kokybė geresnė“, – aiškino A. Palionis.
„Tada duoti kitą saldainį, kad gal kooperuojamės, pradedam kartu prekiauti, palaipsniui daryti žingsnius, nei duoti visą paketą iš karto“, – pridūrė jis.
A. Palionio teigimu, ministerija paruošė vietos savivaldos įstatymo projektą dėl pagalbos savivaldybėms perkant maistą viešosioms įstaigoms.
„Jei nebus sinergijos tarp savivaldybių ir mūsų gamintojų, realizacijos šuolio ir nematysim. Dažnu atveju daržovių augintojai sako: turim potencialo užauginti daugiau, bet neturim realizacijos. (...) Tai tikslas būtų toks, kad savivaldybėms valstybė papildomai skirtų asignavimus stiprinti viešųjų pirkimų skyrius, kadangi krūvis būtų didesnis“, – teigė paskirtasis žemės ūkio ministras.
