TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palangoje atidarytas pirmasis šalyje PE-STEAM centras

2025-10-02 15:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 15:18

Palangos senojoje gimnazijoje ketvirtadienį atidarytas pirmasis Lietuvoje PE-STEAM centras, kuriame integruojamos fizinio ugdymo ir STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir meno) sritys, pranešė vietos savivaldybė.

Palanga (nuotr. stop kadras)

0

Pasak jos, centro veiklose galės dalyvauti visi Palangos miesto 7–12 klasių moksleiviai.

Centro patalpos įkurtos atnaujintose kiemo patalpose. Čia įrengta kompiuterių klasė ir STEAM laboratorija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Centre moksleiviai galės naudotis 3D spausdintuvais, 3D skeneriu, lazerinėmis staklėmis, pjovimo ploteriu, dronu ir kitomis technologijomis.

Sporto duomenų analizei ir fizinio pajėgumo tyrimams taip pat įsigyta speciali įranga, tokia kaip bėgimo greičio matuoklis, reakcijos lempos, pulsometrai, žingsniamačiai bei pažangi širdies darbo stebėsenos sistema „Polar“. 

PE-STEAM centro įkūrimas yra „Tūkstantmečio mokyklų“ programos dalis. 

