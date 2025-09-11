Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

PAGD atstovas: dujų gaisro lokalizavimo dar nėra

2025-09-11 19:08 / šaltinis: BNS
2025-09-11 19:08

Vilniuje suskystintų dujų pilstymo stotyje trečiadienį kilus gaisrui – užsidegus aštuoniems vagonams su dujomis, ugniagesiai su keliais ugnies židiniais tebekovoja. 

Para po gaisro dujų stotyje: nauji vaizdai iš drono (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
17

Vilniuje suskystintų dujų pilstymo stotyje trečiadienį kilus gaisrui – užsidegus aštuoniems vagonams su dujomis, ugniagesiai su keliais ugnies židiniais tebekovoja. 

0

Dar tebedega cisterna, pavienių židinių yra miško paklotėje, ugniagesiai abejoja, ar sukilęs vėjas gali paskatinti ugnies plėtrą.    

 „Situacija tokia, kad šalia geležinkelio sąstato židinių degančių nuturime, tačiau yra stacionariai stovinti deganti cisterna. Aplink teritorijoje vis dar turime gaisro židinį. Pavieniai židinukai yra miško paklotėje, pajėgos gesina“, – ketvirtadienio pavakarę BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausias specialistas Saulius Žilinskas. 

„Lokalizacijos dar neturim“, – pridūrė PAGD atstovas. 

Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje gesinamas antra para
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje gesinamas antra para

Tikimasi, kad pakilęs vėjas didesnės ugnies neįplieks.  

„Tikėkimės, kad ne. Žarijų kaip ir nėra, vyksta juk dujų degimas“, – teigė S. Žilinskas. 

Kaip rašė BNS, gaisras dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.

Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.

„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje. 

Gaisravietėje dirbo apie 50 ugniagesių gelbėtojų, atvežta speciali technika iš Kauno ir Šiaulių.

