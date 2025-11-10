 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Padėkite: Alytaus policija ieško šio vyro

2025-11-10 15:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-10 15:58

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo administracinę teiseną, kai Alytuje, Vilniaus g., prie naktinio baro, buvo sudaužytas moteriai priklausantis mobiliojo ryšio telefonas „Iphone 11“.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Nuotraukoje matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos, susijusios su šiuo įvykiu.

Asmenis, atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus tyrėją Deimantę Ditkevičiūtę tel. +370 700 65714, mob. tel. +370 646 83497 arba el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

