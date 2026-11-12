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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kas tapo „valstiečių“ kandidatu į Vilniaus merus

2026-11-12 09:11 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 09:11
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) kandidate į Vilniaus meres kitų metų savivaldos rinkimuose kelia teisingumo viceministrę Kristiną Zamarytę-Sakavičienę.

Kristina Zamarytė Sakavičienė (nuotr.ELTA/Julius Kalinskas)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) kandidate į Vilniaus meres kitų metų savivaldos rinkimuose kelia teisingumo viceministrę Kristiną Zamarytę-Sakavičienę.

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Apie tai politikė pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. 

„Kandidatuoju su aiškiu įsitikinimu: Vilnius turi kur kas daugiau galimybių, nei jas išnaudoja miesto valdžia. Mūsų sostinei reikia ne tik geriau tvarkytis su kasdieniais iššūkiais. Jai reikia ambicijos, drąsos ir gebėjimo įsivaizduoti miestą, kuriame norisi gyventi, auginti vaikus, kurti šeimas, verslą ir savo ateitį“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle rašė K. Zamarytė-Sakavičienė. 

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Kandidatė teigia norinti pasiūlyti sostinei naują požiūrį į miesto valdymą, viešąsias paslaugas, investicijas ir miesto plėtrą.

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„Jau visai netrukus pristatysiu visą komandą, kurią sudarys teisininkai, ekonomistai, inovatoriai, investicijų specialistai ir kt. Kartu sieksime, kad miestas augtų visapusiškai. Nes tikiu, kad sostinė gali būti kur kas daugiau nei gerai veikiantis administracinis mechanizmas“, – teigė ji. 

K. Zamarytė-Sakavičienė nuo pernai spalio dirba viceministre teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės komandoje. 

ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.

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