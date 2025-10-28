Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija ragina didinti spaudimą Lukašenkos režimui: siūlys Baltarusijos ir Rusijos piliečiams suvienodinti sankcijas

2025-10-28 13:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 13:36

Tęsiantis diskusijoms, kaip Lietuva turėtų kovoti su meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiu, Seimo opozicinės frakcijos parengė siūlymų gaires, kuriose akcentuojama būtinybė didinti spaudimą Aliaksandro Lukašenkos režimui. Vienu iš galimų būdų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas įvardija ribojamųjų priemonių Rusijos ir Baltarusijos piliečiams suvienodinimą. 

Laurynas Kasčiūnas. ELTA / Dainius Labutis

Tęsiantis diskusijoms, kaip Lietuva turėtų kovoti su meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiu, Seimo opozicinės frakcijos parengė siūlymų gaires, kuriose akcentuojama būtinybė didinti spaudimą Aliaksandro Lukašenkos režimui. Vienu iš galimų būdų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas įvardija ribojamųjų priemonių Rusijos ir Baltarusijos piliečiams suvienodinimą. 

„Veikimas per Europos Sąjungą (ES), aviacijos sektoriaus sankcionavimas ir naujesnis siūlymas – pagalvoti apie grįžimą prie Baltarusijos ir Rusijos piliečių sankcijų suvienodinimo. Vyriausybė turi teisę pažiūrėti, galbūt ribojamąsias priemones reikėtų griežtinti. Pavyzdžiui, Baltarusijos piliečių teisė įsigyti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje“, – žurnalistams Seime teigė L. Kasčiūnas. 

Be to, Seimo Užsienio reikalų komitetui (URK) siūloma inicijuoti bendrą ES ir NATO šalių kreipimąsi į Europos Komisiją, Europos Vadovų Tarybą, Aljanso vadovybę. Šis dokumentas turėtų apimti kelis siūlymus. Be jau minėtų ribojamųjų priemonių suvienodinimo, opozicija akcentuoja būtinybę išlaikyti esamas sankcijas trąšų sektoriui, išplėsti sankcijas aviacijai, įvesti individualius ribojimus Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems už kontrabandos ir hibridinių operacijų organizavimą bei toleravimą. 

Opozicija į sankcijų sąrašą ragina naujai įtraukti Baltarusijos įmones, eksportuojančias naftą į Rusiją. Be to, siūloma taikyti papildomus ribojimus žemės ūkio technikai ir jos dalims – riboti jų eksportą į Baltarusiją ir sustiprinti sankcijas Minsko finansų sektoriui, ypač bankams. 

Savo ruožtu Susisiekimo ministerijai siūloma kreiptis į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO), prašant pradėti oficialų tyrimą dėl trukdymo civilinei aviacijai ir pavojų skrydžių saugai.

Tuo metu pristatant kitas siūlomas kryptis politikas akcentavo, jog opozicija ragina imtis ir teisinių priemonių, baudžiant kontrabandą priėmusius asmenis, o prireikus parengti ir Baudžiamojo kodekso pataisas. 

„Teisėsauginės priemonės, kriminalinė žvalgyba ir toliau yra ta kryptis, kuria reikia judėti su bausmių kvalifikavimu ir pritaikomumu, jeigu yra poreikis, galima galvoti ir apie Baudžiamojo kodekso pataisas. (...) Tai galima traktuoti ir kaip veikimą prieš mūsų valstybės interesus. Reikia labai aiškiai tai įvardyti“, – kalbėjo jis.

„Trečia kryptis yra kinetinė. Ji yra sudėtinga. (...) Oro grėsmės yra labai įvairialypės, tačiau tai yra galimybė šaliai judėti progreso keliu, technologiškai išjudėti ir inovatyviai pritaikyti tam tikrus sprendimus“, – pridūrė konservatorius. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.

2025-10-28 14:04
Jis yra LT priesas karo kurtytojas. Labai gala ir liudna girdeti jo kliedesius.
