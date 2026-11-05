Olekas ragina siekti sutarimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities

Anot jo, toks dialogas padėtų rasti būdą deramai pagerbti čia palaidotus žmones, įprasminti Lietuvos žydų istoriją bei Sąjūdžio palikimą ir sugrąžinti rūmus visuomenei.
„Tik atkūrę nepriklausomybę galėjome laisvai atsigręžti į nutylėtą vietos, kurioje pastatyti rūmai, istoriją. Skaudžios mūsų šalies žmonių patirtys įpareigoja mus jautriai klausytis vieniems kitų. Šios vietos ateitį turime kurti kalbėdamiesi ir gerbdami tai, kas kiekvienam brangu“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime cituojamas J. Olekas.
„Turime grąžinti šiai vietai jos istoriją, pagarbą ir rimtį. Artėja mums visiems reikšminga sukaktis – 2028 metais minėsime Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 40-metį. Privalome deramai įprasminti čia suskambėjusį Lietuvos laisvės balsą ir pagerbti žmones, kurie telkė tautą nepriklausomybei, o vėliau – ją gynė“, – teigė jis.
Taip Seimo pirmininkas kalbėjo parodos „Rūmai tarp atminties ir ateities“ atidaryme Seime.
J. Olekas sakė norįs, kad atgaivinti rūmai vėl taptų visos Lietuvos atminties ir susitikimų vieta, kur „galėtume tartis, dalytis idėjomis ir kurti bendrus darbus – suburti žmones ir suteikti erdvę jų balsui“.
1971 metais Vilniuje, ant Neries kranto, Koncertų ir sporto rūmai pastatyti buvusių senųjų žydų kapinių teritorijoje, veikusioje nuo XVI amžiaus, o judaizmo dogmos griežtai riboja žydų kapų judinimą.
Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame Vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinant šioje teritorijoje buvusias senąsias žydų kapines ir Sąjūdžio veiklą.
Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės, ji norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą.
Chabado Lubavičo žydų organizacijos atstovas Lietuvoje rabinas Šolomas Krinskis anksčiau yra sakęs, kad memorialas šioje vietoje nepriimtinas, nes kapinės vis dar yra, ir ragino jas tiesiog palikti, aptvėrus siena.
Y. Kaplounas teigė, jog savo poziciją yra išsakęs ir premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Pats ministras pirmininkas yra sakęs, jog pastatas galėtų būti vieta, kurioje dera žydų ir lietuvių atmintis.
Pagal anksčiau patvirtintą projektą rekonstruotuose rūmuose būtų sukurtos konferencijų erdvės, biblioteka, kultūros ir informacijos centras, Atgimimo ir Sąjūdžio ekspozicijos, žydų istorijos memorialinė ir edukacinė erdvė.
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