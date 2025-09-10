Olekas: norėčiau būti vienijančiu Seimo pirmininku

Antradienį Seimas slaptame balsavime turėtų apsispręsti, ar pritarti jo kandidatūrai į parlamento vadovus.
„Norėčiau būti, kuris vienija ypatingai svarbiais valstybiniais klausimais, kur galima surasti iš tikrųjų sutarimą. Man atrodo, kad aš toks buvau, esu ir tikiuosi būti tokiu, kuris skatins dialogą, kalbėjimą ir bendro sutarimo paieškas“, – žurnalistams sakė J. Olekas.
Jo pavardė kaip kandidato į Seimo pirmininko postą įrašyta socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicijos sutartyje.
Vis tik dėl J. Oleko pretendavimo į šias pareigas klausimų buvo kilę ir pačių socdemų gretose, tad tokį sprendimą dar teko įtvirtinti partijos prezidiumui.
Tuo metu pirmadienį „aušriečių“ lyderis tvirtino neatmetantis galimybės, kad trečiadienį naujasis Seimo pirmininkas nebus patvirtintas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.
Vis tik vėliau Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad „Nemuno aušra“ balsuos už J. Oleko kandidatūrą.
J. Olekas trečiadienį teigė, kad kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę, tačiau koalicija yra sutarusi jį palaikyti.
„Nemuno aušros“, Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos balsai yra sudėti, pasirašant koalicijos sutartį“, – teigė jis.
Nors opozicija žada nepalaikyti socialdemokrato kandidatūros, jis pats sako besitikintis visų parlamentarų palaikymo.
„Kadangi (parlamentarai – BNS) renka ne pozicijos ar opozicijos vadovą, o renka Seimo vadovą, aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad mes bendrautume ir turėtume vieni kitų pasitikėjimą. Aš manau, kad Seimo pirmininko pareigos ir yra tos pareigos, kurios apvienija visus Seimo narius, kad mes galėtume priimti tuos sprendimus, kurie reikalingi Lietuvai“, – teigė jis.
J. Olekas pareigose pakeis iki šiol šias pareigas ėjusį Saulių Skvernelį, kurio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nebuvo pakviesta į naująją valdančiąją daugumą.
Tuo metu Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju taps „aušrietis“ Raimondas Šukys, žurnalistams patvirtino partijos lyderis R. Žemaitaitis.
