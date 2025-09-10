Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: norėčiau būti vienijančiu Seimo pirmininku

2025-09-10 10:26 / šaltinis: BNS
2025-09-10 10:26

Į Seimo pirmininko postą kandidatuojantis Juozas Olekas norėtų būti parlamentą ypač svarbiais valstybiniais klausimais vienijančiu lyderiu.

Juozas Olekas (Lukas Balandis/BNS)

Į Seimo pirmininko postą kandidatuojantis Juozas Olekas norėtų būti parlamentą ypač svarbiais valstybiniais klausimais vienijančiu lyderiu.

REKLAMA
1

Antradienį Seimas slaptame balsavime turėtų apsispręsti, ar pritarti jo kandidatūrai į parlamento vadovus.

„Norėčiau būti, kuris vienija ypatingai svarbiais valstybiniais klausimais, kur galima surasti iš tikrųjų sutarimą. Man atrodo, kad aš toks buvau, esu ir tikiuosi būti tokiu, kuris skatins dialogą, kalbėjimą ir bendro sutarimo paieškas“, – žurnalistams sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo pavardė kaip kandidato į Seimo pirmininko postą įrašyta socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicijos sutartyje.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik dėl J. Oleko pretendavimo į šias pareigas klausimų buvo kilę ir pačių socdemų gretose, tad tokį sprendimą dar teko įtvirtinti partijos prezidiumui.

REKLAMA

Tuo metu pirmadienį „aušriečių“ lyderis tvirtino neatmetantis galimybės, kad trečiadienį naujasis Seimo pirmininkas nebus patvirtintas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.

Vis tik vėliau Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad „Nemuno aušra“ balsuos už J. Oleko kandidatūrą.

J. Olekas trečiadienį teigė, kad kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę, tačiau koalicija yra sutarusi jį palaikyti.

REKLAMA
REKLAMA

„Nemuno aušros“, Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos balsai yra sudėti, pasirašant koalicijos sutartį“, – teigė jis.

Nors opozicija žada nepalaikyti socialdemokrato kandidatūros, jis pats sako besitikintis visų parlamentarų palaikymo.

„Kadangi (parlamentarai – BNS) renka ne pozicijos ar opozicijos vadovą, o renka Seimo vadovą, aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad mes bendrautume ir turėtume vieni kitų pasitikėjimą. Aš manau, kad Seimo pirmininko pareigos ir yra tos pareigos, kurios apvienija visus Seimo narius, kad mes galėtume priimti tuos sprendimus, kurie reikalingi Lietuvai“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

J. Olekas pareigose pakeis iki šiol šias pareigas ėjusį Saulių Skvernelį, kurio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nebuvo pakviesta į naująją valdančiąją daugumą.

Tuo metu Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju taps „aušrietis“ Raimondas Šukys, žurnalistams patvirtino partijos lyderis R. Žemaitaitis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)
Olekas nesureikšmina Žemaitaičio pareiškimų: viskas bus tvarkingai (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų