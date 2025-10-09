Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: Lietuvos parama baltarusių opozicijai išlieka ir stiprėja

2025-10-09 10:31 / šaltinis: BNS
2025-10-09 10:31

Pakeitus baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygį ir jos biurui dabar iš dalies dirbant nuotoliu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos parama demokratinėms Baltarusijos jėgoms išlieka ir stiprėja.

Juozas Olekas (Lukas Balandis/BNS)

Pakeitus baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygį ir jos biurui dabar iš dalies dirbant nuotoliu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos parama demokratinėms Baltarusijos jėgoms išlieka ir stiprėja.

REKLAMA
0

„Mūsų parama demokratinėms Baltarusijos jėgoms, ji išlieka ir netgi turbūt stiprėja. Dėl apsaugos, tai yra, sakykime, vertinimai tarnybų, kurios priima sprendimus, ar reikalinga šiuo metu tokia apsauga, ar ne“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pažymėjo, kad Seimas palaiko glaudų ryšį su baltarusių opozicija per susitikimus, diskusijas, bendrus darbus.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų žinutė yra tokia, kad mes stipriai kartu dirbame su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis“, – nurodė parlamento pirmininkas.

REKLAMA

Taip jis kalbėjo po to, kai S. Cichanouskajos ir jos biuro apsaugą vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pradėjo vykdyti Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Pirmasis apie tai pranešęs LRT naujienų portalas šį pokytį pavadino apsaugos lygio sumažinimu.

Tuo metu S. Cichanouskajos biuro atstovė Ana Krasulina BNS sakė, kad darbas fizinėse patalpose Vilniuje apribotas, o dalis personalo darbuojasi nuotoliu.

REKLAMA
REKLAMA

Baltarusių opozicijos lyderės komanda dėl saugumo atsisakė detalizuoti, kaip organizuojamas darbas.

Anot pareigūnų, pakeitus režimą, S. Cichanouskaja, jos biuras ir namai toliau bus saugomi, tačiau opozicijos lyderei viešint užsienyje jos apsaugą turės užtikrinti priimančioji šalis.

Priėmusieji sprendimą ir jį palaikantys politikai teigia, kad apsaugos režimas pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.

Kritikai įtaria sprendimą buvus politinį, pataikaujant manantiems, kad 2020-aisiais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų