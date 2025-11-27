 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas apie siūlymą supaprastinti LRT vadovo atleidimą: audito išvadų ignoruoti negalima

2025-11-27 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 10:28

Siūlymą dėl naujos LRT vadovo atleidimo tvarkos palaikantis Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina – negalima nereaguoti į Valstybės kontrolės atlikto audito išvadas. Tiesa, žiniasklaidos atstovų kritikos dėl tokios savo pozicijos sulaukęs parlamento vadovas akcentuoja palaikantis žurnalistų žodžio laisvę. 

Juozas Olekas. ELTA / Julius Kalinskas

Juozas Olekas. ELTA / Julius Kalinskas 

„Aš komentavau, kad mes turime atliepti audito išvadas. Mes buvome, esame ir būsime žurnalistų laisvo žodžio saugotojai ir palaikytojai, bet mes negalime nematyti tų išvadų, kuriose kalbama apie lėšų panaudojimą, apie tų pačių žurnalistų įdarbinimą ne taip, kaip turėtų būti. Tai šitie klausimai turi būti apsvarstyti, o įstatymo pataisos, kadangi jos buvo užregistruotos, manau, bus papildytos, patikslintos, ir bus diskutuojama Seime“, – ketvirtadienį Seime sakė J. Olekas. 

„Aš manau, kad tai yra klausimas, kurį dabar, turėdami dabartines audito išvadas, turime išdiskutuoti ir pateikti kažkokį apibendrintą pasiūlymą, sprendimą. Nes nereaguoti į audito išvadas mes tikrai negalime, nes tai yra susiję su viešaisiais pinigais, žurnalistų darbo sąlygomis“, – akcentavo Seimo pirmininkas. 

Jo teigimu, būtina užtikrinti, kad visuomeninio transliuotojo tarybai būtų sukurtos tinkamos sąlygos efektyviai dirbti ir priiminėti sprendimus. 

„Taryba turėtų turėti tokias sąlygas, kuriomis galėtų priimti sprendimus“, – sakė J. Olekas. 

Kaip skelbta, grupė „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą, taip siekdama užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir, jos teigimu, didesnį skaidrumą.

Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.

Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.

Tiesa, dėl šio siūlymo šalies žurnalistai jau kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies visuomeninį transliuotoją. 

Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU). 

