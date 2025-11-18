Nuo sausio veiklą pradės Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra

Kaip antradienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), įsaką dėl Lietuvos standartizacijos departamento reorganizavimo pasirašė ministras Edvinas Grikšas.
„Sujungus akreditacijos ir standartizacijos funkcijas į vieną agentūrą, procesai taps nuoseklesni, greitesni ir labiau koordinuoti. Tai leis verslui lengviau planuoti veiklą, sumažins administracinę naštą ir stiprins mūsų šalies konkurencingumą“, – pranešime teigia E. Grikšas.
Ministerija nurodo, kad LASA pereis visos iki šiol Lietuvos standartizacijos departamento turėtos teisės ir pareigos.
Naujoji agentūra vykdys akreditacijos ir standartizacijos politikos įgyvendinimo funkcijas, siekdama užtikrinti didesnį veiklos efektyvumą ir nuoseklumą, taip pat ji bus pavaldi EIM.
ELTA primena, kad šių metų rugpjūtį Vyriausybė pritarė EIM siūlymui reorganizuoti Lietuvos standartizacijos departamentą, jį prijungiant prie Nacionalinio akreditacijos biuro.
