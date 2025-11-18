 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nuo sausio veiklą pradės Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra

2025-11-18 09:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 09:40

Nuo kitų metų sausio 1 d. Lietuvos standartizacijos departamentas bus prijungtas prie Nacionalinio akreditacijos biuro, o sujungus šias dvi įstaigas veiks viena institucija – Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra (LASA).

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (nuotr. Dainiaus Labučio)

Nuo kitų metų sausio 1 d. Lietuvos standartizacijos departamentas bus prijungtas prie Nacionalinio akreditacijos biuro, o sujungus šias dvi įstaigas veiks viena institucija – Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra (LASA).

REKLAMA
0

Kaip antradienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), įsaką dėl Lietuvos standartizacijos departamento reorganizavimo pasirašė ministras Edvinas Grikšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sujungus akreditacijos ir standartizacijos funkcijas į vieną agentūrą, procesai taps nuoseklesni, greitesni ir labiau koordinuoti. Tai leis verslui lengviau planuoti veiklą, sumažins administracinę naštą ir stiprins mūsų šalies konkurencingumą“, – pranešime teigia E. Grikšas.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerija nurodo, kad LASA pereis visos iki šiol Lietuvos standartizacijos departamento turėtos teisės ir pareigos. 

REKLAMA

Naujoji agentūra vykdys akreditacijos ir standartizacijos politikos įgyvendinimo funkcijas, siekdama užtikrinti didesnį veiklos efektyvumą ir nuoseklumą, taip pat ji bus pavaldi EIM. 

ELTA primena, kad šių metų rugpjūtį Vyriausybė pritarė EIM siūlymui reorganizuoti Lietuvos standartizacijos departamentą, jį prijungiant prie Nacionalinio akreditacijos biuro.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų