Nuo 2026 metų didės šauktinių skaičius

„Nuo 2015-ųjų atnaujinus šaukimą Lietuvos kariuomenė rezervui užsiaugino antrą Lietuvos kariuomenę, kuri šiuo metu gyvena įprastus gyvenimus ir vaikšto Lietuvos gatvėmis. Reikia trečios, ketvirtos ir dar daugiau, kiekvienas atitarnavęs žmogus, ką jis vėliau beveiktų, mažina Lietuvos pažeidžiamumą. Todėl ruošiamės 2026-ųjų privalomosios karo tarnybos pokyčiams, pagrindiniai akcentai:
1) Tarnauti bus pakviesta apie 4000 jaunuolių;
2) Karo tarnybai bus šaukiami 18-22 amžiaus vyrai, į sąrašus natūraliai pateks ir paskutinės klasės moksleiviai, kuriuos pakvietus tarnauti, tarnyba prasidėtų tik po mokyklos baigimo;
3) Sąraše esantiems aukštųjų mokyklų studentams tarnyba dėl studijų neatidedama – atsiranda akademinių atostogų tarnybos reikmėms arba Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų pasirinkimas;
4) Savo noru ateiti tarnauti bus galima iki 39 metų;
5) Tarnybos būdai įvairėja – lieka bendro pobūdžio 9 mėnesių tarnyba, atsiranda 3 mėnesių tarnyba inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių atstovams, taip pat paruošta kario savanorio tarnybos pobūdžio nenuolatinės tarnybos programa;
6) Tarnyba rezerve ilginama nuo 10 iki 15 metų;
7) Maksimali įmanoma skatinamoji išmoka kariui iš dabartinių apie 6 tūkstančių eurų didėja iki beveik 10 tūkstančių eurų, per metus po tarnybos baigimo galima susigrąžinti lėšas už B kategorijos vairavimo kursus“, – rašė Lietuvos kariuomenė.
Savanoriai pradėjo devynių mėnesių karo tarnybą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad daugiau nei pusė tūkstančio savanorių pirmadienį pradėjo devynių mėnesių pradinę karo tarnybą, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Jaunuoliai tarnybą atliks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione ir Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalione.
Pasak kariuomenės, pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai bus supažindinami su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę bei susipažins su vadovybe.
Pirmuosius tris mėnesius kariai mokysis intensyvaus bazinio kurso, kurs įgaus pagrindinių žinių, vėliau gilins savo kompetencijas tam tikrose specialybėse.
Kariuomenė nurodo, kad baigę tarnybą kariai gali tęsti karjerą profesinėje karo tarnyboje arba tapti Lietuvos kariuomenės rezervistais. Savanorius kariuomenėje papildo ir į privalomąją karinę tarnybą šaukiami jaunuoliai. Dalinį šaukimą į Lietuvos kariuomenę Seimas atnaujino 2015 metais.
